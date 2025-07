Čadež: Roba iz Srbije na listi prioriteta Kine

Učešće firmi iz Srbije na 3. Međunarodnom sajmu dobavljačkih lanaca u Pekingu, jednom od najznačajnijih industrijskih događaja u Kini, Aziji i celom svetu, donelo je konkretne poslove našim privrednicima i otvorilo nova vrata ka kineskom tržištu i saradnji sa velikim sistemima. Kineska uprava carina stavila je srpsku robu na listu prioriteta radi bržeg usaglašavanja sertifikata i drugih neophodnih procedura, što je strateški važno za naš izvoz, poručuje iz Pekinga Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

Foto: PKS

„Ovo su izuzetno važni dani za srpsku privredu, naše kompanije su samo za tri dana sajma imale više od 500 poslovnih sastanaka sa kineskim partnerima, a neke su već ostvarile partnerstvo i dogovorile poslove. Naše kompanije ulaze direktno u dobavljačke lance velikih kineskih sistema“, rekao je Čadež.

Logističari poput Inter Europa Group, Milšpeda i Nelta razgovarali su sa više od 60 firmi iz sektora automobilske industrije, kao i iz različitih industrija, o pružanju usluga i ulasku u dobavljački lanac kineskih kompanija, a čini mi se da smo na pragu potpisivanja velikih poslova. Silver Bell Group, lider u BPO sektoru iz Beograda, otvara predstavništvo u Pekingu nakon više od 200 sastanaka, istakao je predsednik PKS.

Foto: PKS

Posebnu pažnju izazvala je i kompanija Bambi, koja je održala niz sastanaka sa vodećim distributerima i trgovinskim lancima u Kini. Očekuje se da se brend „plazma“, kao i ostali proizvodi ovog proizvođača, uskoro pojave na policama širom kineskog tržišta.

„Ovo ne bi bilo moguće bez Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji Srbiji daje jedinstvenu prednost kao jednoj od retkih evropskih zemalja sa ovakvim ugovorom. Posle snažnih političkih veza i prijateljstva između predsednika Si Đinpinga i predsednika Vučića, sada je trenutak da učvrstimo i ekonomske odnose“, naglasio je Čadež.

Srbija već beleži snažan rast izvoza u Kinu, a kineske investicije u našu privredu u prethodne četiri godine premašile su 5,5 milijardi evra. Sa ciljem dodatnog osnaživanja srpskog izvoza i privredne saradnje, PKS je potpisala sporazum sa jednom od najvećih kineskih konsultantskih firmi, koja će pružati besplatnu pravnu i tehničku podršku srpskim kompanijama zainteresovanim za plasman proizvoda i usluga u Kini.

„Dogovorili smo i ključne korake sa zamenikom ministra Uprave carina Kine za brže usaglašavanje sertifikata i procedura. Srbija je stavljena na listu prioriteta, što je strateški važno za naš izvoz“, dodao je predsednik PKS.

Čadež je pozvao sve srpske privrednike – bez obzira na veličinu firme – da iskoriste priliku i pronađu svoje mesto na kineskom tržištu, jer prilika i mogućnosti ima mnogo.

Foto: PKS

Tokom posete Kini, predsednik PKS obratio se na konferenciji Alijanse novog međunarodnog kopneno-pomorskog trgovinskog koridora (International Land-Sea Trade Corridor – ILSTC), čiji je PKS suosnivač zajedno sa 18 nacionalnih komora. Na konferenciji je predstavljena digitalna platforma Alijanse, otvorena za preduzeća širom sveta, koja omogućava pristup trgovinskim i logističkim uslugama duž koridora koji obuhvata 20 zemalja.

Foto: PKS

Delegacija PKS posetila je i Internet 3.0 Metaverse Industrial Base u okviru Zhongguancun Internet 3.0 Industrial Parka u Pekingu, gde su predstavljeni najsavremeniji modeli u oblasti veštačke inteligencije, virtuelne stvarnosti, energetike i digitalnih blizanaca, kao i rešenja srpskih kompanija.

Tokom posete, održan je i značajan sastanak u sedištu kompanije COFCO Corporation (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) – jednog od vodećih kineskih državnih konglomerata u oblasti prehrambene industrije i članice Fortune Global 500 liste.

Takođe, potpisan je sporazum sa Distriktom Čaojang Grada Pekinga – jednim od ključnih privrednih i inovacionih centara Kine, a razgovaralo se i o otvaranju kancelarije Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine (China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT) u Beogradu.

PKS i Razvojna agencija Srbije organizovale su zajednički nastup 12 srpskih kompanija na 3. Međunarodnom sajmu dobavljačkih lanaca u Pekingu koji traje do 20. jula, a promovisana su i vina četiri naše vinarije. Paviljon Srbije, površine 300 kvadratnih metara, okupio je vodeće srpske kompanije iz oblasti informacionih tehnologija, logistike, prehrambene industrije, proizvodnje nameštaja i naprednih tehnoloških rešenja.