Društvo

Zima se vraća: Prvi sneg očekuje ove delove Srbije

D.D.

20. 04. 2026. u 14:50

MAKSIMALNA temperatura biće u utorak od 8 na jugu do 16 stepeni na severu Srbije.

Зима се враћа: Први снег очекује ове делове Србије

Foto: V: Mitrić

Srbiju je jutros zahvatilo naoblačenje sa kišom, a ono se iz severnih i zapadnih delova premešta preko centralne Srbije dalje na istok. Sredinom dana na severu Srbije će se razvedriti, pa će biti i sunčanih perioda, tek ponegde uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

 

U toku večeri sever Srbije zahvatiće novo prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koje će se premeštati dalje ka jugu i istoku.

U utorak se kiša očekuje u većem delu zemlje, povremeno se očekuju i pljuskovi.

Više padavina očekuje se na jugu i na zapadu Srbije, a na jugu zemlje biće i obilnije i palo bi i više od 30 litara po kvadratnom metru.

U planinama na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije očekuje se sneg, a on će padati na visinama uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine, ujutro lokalno i niže.

Sneg će zabeleti više delove Golije, Zlatara, Kopaonika, Stare planine, planine na Kosovu i Metohiji i druge iznad 1400–1500 metara.

Inače, danas se snežna granica balansira na oko 1700 metara nadmorske visine.

Maksimalna temperatura biće u utorak od 8 na jugu do 16 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 15 stepeni, a u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni.

U Negotinskoj Krajini u utorak će biti suvo, kao i na severu Vojvodine, gde se posle podne očekuju kratkotrajni i lokalni pljuskovi.

U sredu će padavina biti još na jugu Srbije, dok će na severu biti vedro.

Očekuje se prohladno.

U četvrtak se očekuje pretežno sunčano i toplije, ali uz vrlo hladno jutro, ponegde čak i slab mraz, naročito pri tlu.

(Alo)

