"OVAJ DAN JE PRILIKA DA SE POKAŽU ZAJEDNIŠTVO I DUHOVNOST" Ministar Gašić prisustvovao plivanju za Časni krst u selu Šavrane (FOTO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 15:14

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas plivanju za Časni krst povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, na reci Rasini u selu Šavrane kod Kruševca.

ОВАЈ ДАН ЈЕ ПРИЛИКА ДА СЕ ПОКАЖУ ЗАЈЕДНИШТВО И ДУХОВНОСТ Министар Гашић присуствовао пливању за Часни крст у селу Шавране (ФОТО)

Foto: Ministarstvo odbrane

Ovogodišnje tradicionalno plivanje za Časni krst, 14. po redu na reci Rasini, okupilo je više od 180 učesnika, a među kojima su bili i pripadnici Centra atomsko-biološko-hemijske odbrane. 

Foto: Ministarstvo odbrane

Do Časnog krsta prvi je doplivao Uroš Zdravković iz Kruševca, kome je tim povodom ministar Gašić uručio tradicionalni srpski prsluk. 

Ministar odbrane istakao je da plivanje za Časni krst šalje snažnu poruku vere, tradicije i zajedništva.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Ovaj dan je prilika da se pokažu zajedništvo i duhovnost, ali i da se podsetimo vrednosti koje nas povezuju i jačaju kao zajednicu – uzajamnog poštovanja, solidarnosti i ljubavi. Ovakvi događaji čuvaju naš identitet i tradiciju i prenose ih na mlađe generacije – rekao je ministar Gašić čestitajući današnji praznik uz tradicionalni hrišćanski pozdrav „Bog se javi!“.

Foto: Ministarstvo odbrane

Plivanju za Časni krst prethodila je Bogojavljenska liturgija sa molitvom velikog vodoosvećenja u Crkvi Pokrov Presvete Bogorodice, za kojom je usledio prigodan kulturno-umetnički program.

