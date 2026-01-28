MRŽNJA BEZ GRANICA: Teodorović traži sankcije Vučićevoj ćerki i vređa sportiste! Analitičari upozoravaju na opasnu histeriju blokadera

DUŠAN Teodorović, ideolog blokadera, pozvao je da EU uvede sankcije ćerki predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin

- Besramno je da predsednik ove zemlje kaže "ja ne želim da primim delegaciju Evropskog parlamenta", a njegovo dete studira u EU u ovom trenutku! Pa onda mora EU da primeni personalne sankcije i da kaže "uskraćujemo joj vizu" - kazao je Teodorović.

Pošto je tražio da se predsednikovoj ćerki uvedu sankcije, Teodorović je sramno izvređao srpske zlatne vaterpoliste, a Vučića nazvao psihopatom.

- Odlazak psihopati na noge i poklanjanje lopte su poništili zlatnu medalju - napisao je na mreži X.

Bokan: Blokaderi vođeni nepatvorenom mržnjom, ne priznaju drugima ni pravo na život

Istoričar Dragoslav Bokan oštro je kritikovao delovanje blokadera, ocenjujući da je reč o grupi ljudi potpuno „isprane svesti“, koja svojim protivnicima ne priznaje nijednu ljudsku osobinu.

Kako je rekao za "Novosti", na Zapadu „ništa novo“, a blokaderi, predvođeni mržnjom prema predsedniku Srbije, ne prezaju ni od toga da u isti koš svrstavaju i decu koja ničim nisu ništa skrivila, niti su se ikada bavila politikom.

- To ne smeta ovoj grupi ustašoidnih mrzitelja koji, sem te mržnje, više nemaju nikakva osećanja - poručio je Bokan.

Foto Petar Vujanić

On je naglasio da je potpuno svejedno da li je neko od njih akademik, doktor nauka, profesor univerziteta ili slučajni prolaznik, jer, kako kaže, siledžijska crta nadjačava sve ostale osobine.

Prema njegovim rečima, nepatvorena mržnja koja izbija iz njih onemogućava ne samo dijalog, već i normalno funkcionisanje državne zajednice i društva u celini.

Bokan smatra da bi, kada bi postojala mogućnost da duševna bolnica primi te ljude na lečenje na neko vreme, to možda bilo jedino rešenje za jezivu situaciju u kojoj oni prizivaju nesreću ne samo predsedniku Vučiću, već i svima koji ga brane, njega i državu.

Kako je dodao, blokaderi, po njegovom mišljenju, ne priznaju svojim protivnicima ni pravo na život.

- Oni smatraju da je to što dišemo vazduh razbojnička krađa kiseonika iz njihovog prostora. To što koračamo, mi štetimo površini zemlje koja samo njima pripada. To što se usuđujemo da izgovaramo svoje misli svedoči samo o tome da, na njihovu nesreću i žalost, mi i dalje postojimo - naveo je Bokan.

On je zaključio da se ova situacija nekako mora rešiti, istakavši da ne zna kako, ali da odavno nije video tako duboku i propadajuću mržnju koja se neprestano povećava i deluje kao da nema kraj.

Karanović: Sraman i psihotičan primer, Teodorović je sramota SANU i ovu zemlju

Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, komentarisao je za "Novosti" izjavu Dušana Teodorovića, fana blokadera, koji je pozvao da EU uvede sankcije ćerki predsednika Aleksandra Vučića.

Ognjen Karanović,istoričar/ Foto KCNS

- Sraman i psihotičan primer dokazane budaletine iz SANU. Nepojmljivo je da tako ugledna institucija srpske nauke, umetnosti i kulture srpskog naroda u svoje redove ubraja agenta stranih interesa, zaljubljenika u Picule i piculiće, ta čiju ljubav bi i streljao članove porodice Vučić, kada bi dospeo u priliku. To što je on zaljubljen u Piculu i što strastveno mrzi sve što je srpsko, ne obavezuje nikog, osim njegove mentore i šefove, koji dolaze iz glavnih antisrpskih regionalnih i evropskih centara. Teodorović je sramota SANU i ovu zemlju - rekao je Karanović.