VUČIĆ U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Referisanje o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025.
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.
Reč je o izveštaju i analizama za proteklu 2025. godinu.
Sastanak se održava u 9 časova, u Domu Garde na Topčideru, najavljeno je iz Predsedništva.
