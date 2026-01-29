Politika

VUČIĆ U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Referisanje o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025.

29. 01. 2026. u 07:37

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.

ВУЧИЋ У ДОМУ ГАРДЕ НА ТОПЧИДЕРУ: Реферисање о резултатима анализе стања, оперативних и функционалних способности Војске Србије за 2025.

Reč je o izveštaju i analizama za proteklu 2025. godinu. 

Sastanak se održava u 9 časova, u Domu Garde na Topčideru, najavljeno je iz Predsedništva.

