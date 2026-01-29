VUČIĆ U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Referisanje o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025.

ONO što se poslednjih godina dešava više nije „incident“, niti „emocionalno slavlje“. Reč je o sistematskom i sve otvorenijem vraćanju ustaške ideologije u javni prostor, ovoga puta pod plaštom sporta i nacionalne euforije. Oni odaju počast i slave ljude koji su napravili Jasenovac, koji su ubijali Srbe gde god su stigli - i u Jadovnu, Prebilovcima, Pagu, odaju počast onima koji su držali logore za srpsku decu i utrkivali se ko će na monstruozniji način da ih ubija.