BLOKADERSKI MEDIJI OBJAVILI: Rektor Đokić prvi na takozvanoj "studentskoj" listi - kandiduje se na izborima?!

U BLOKADERSKOM jurišu na fotelje izdvojilo se sada jedno ime. Naime, blokadesrska glasila ističu da bi rektor Beogradskoga univerziteta, Vladana Đokića mogao da bude kandidat takozvane "studentske" liste.

Foto: Printskrin/X/ Aleksandar Vasilic

Naime, kako mediji koji danonoćno šire blokadersku propagandu ističu u tekstu pod naslovom "Rektor će možda na crtu Vučiću", aktuelni rektor, Vladan Đokić, je "očigledno prelomio da uđe u politički život". Pišu mediji kao da do sada se nije bavio isključivo i jedino politikom?!

Podestimo, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić još jednom je iskazao svoju podršku blokaderskom pokretu. Prvi čovek Beogradskog univerziteta - koji odbija sastanke s predsednikom Vlade Srbije i svojim kolegama - pozive na skupove blokadera ne samo da ne odbija, već na njima drži govore. Političke!

Tako se i na sinoćnjem skupu ispred Rektorata profesor Đokić obratio okupljenima, a imao je pripremljen govor, otkucan. Đokić je svoj poliitčki govor čitao - a u tim rektorovim porukama saznali smo da ima mladih koji ŽELU da ostanu u ovoj zemlji.

Upravo je tako rekao rektor Vladan Đokić - ŽELU.

- Zašto čita, zašto ne iz glave? A kad već čita, zašto ne zna da izgovori - upitao je jedan korisnik Iksa koji je objavio ovaj deo Đokićevog govora.

(Alo)