SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega Dušan Mandić nije bio na prijemu kod Vučića

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je u zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pošto je u nedelju u finalu pobedila Mađarsku 10:7, međutim mnogi nisu znali sa kakvim problemima se nosio selektor Uroš Stevanović.

Virus je ušao u svlačionicu Srbije i veliki broj igrača bio je bolestan, pod temperaturom i sa stomačnim virusom, tako da Miloš Ćuk nije mogao da igra finale, dok su još šestorica bila pod upitnikom.

O osvajanju evropskog zlata, budućnosti srpske reprezentacije i organizaciji šampionata Evrope, u emisiji "Uranak" na televiziji K1 govorio je Viktor Jelenić, predsednikom Vaterpolo saveza Srbije.

- O svemu se ćutalo kako se priča ne bi proširila i kako naši rivali u polufinalu i finalu ne bi znali. Uspeli smo sve da saniramo. Delovalo je kao da se polovina ekipe otrovala hranom. Kada sam tokom čestitanja zagrlio Ćuka, bio je vreo kao peć - rekao mi je da je imao temperaturu od 40 stepeni. Zbog toga nije mogao da igra finale s Mađarima. Neki su imali blaže simptome, ali se njemu stanje nije poboljšalo", rekao je predsednik Vaterpolo saveza Srbije (VSS) Viktor Jelenić danas tokom gostovanja na televiziji "K1" kada je istakao i koliko je ponosan na reprezentativce.

Upravo zbog toga, kako je VSS objasnio, na prijemu kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića nisu bili ni Mandić ni Ćuk, pa je Jelenić sada dodatno pojasnio šta se dogodilo.

- Dežurni kritičari uvek pišu takve stvari. U ponedeljak ujutru, kada sam išao na prijem kod predsednika, pozvao sam selektora Stevanovića da pitam da li igrači dolaze. Rekao mi je da ga je Mandić pozvao i rekao da je ponovo dobio temperaturu i da ne može da dođe. Pozvao sam zatim i Mandića i pitao ga da li je to zaista tako. Odgovorio mi je: ‘Viktore, zaista imam temperaturu, povraćao sam i ne mogu da dođem.’ Rekao sam mu da je to u redu", rekao je Jelenić i dodao:

- Nakon toga smo imali ručak i prijem kod patrijarha Porfirija, a Dušan je veliki vernik i siguran sam da to ne bi propustio bez ozbiljnog razloga. Takođe, istog ponedeljka uveče organizovali smo proslavu zlatne medalje na zahtev igrača, ali ni tada nije bio prisutan. Ja sam ispričao kako je bilo, a drugi mogu da prenose šta god žele", objasnio je Jelenić.

Kakvi su bili troškovi EP?

- Organizacija će nas koštati oko sedam miliona evra. Vaterpolo je sport koji ne donosi prihode, čak ni košarka, samo fudbal...", rekao je Jelenić i sebe nazvao "profesionalnim prosjakom".

- Ovim poslom se bavim 16 godina i zaista sam profesionalni prosjak. Šesnaest godina sam igrao u Italiji, vratio sam se u Srbiju u trenutku kada je Crvena zvezda bila ugašena. Danas sam u Vaterpolo savezu Srbije, ali je suština uvek ista - morate nekoga da ubedite da to što radite vredi i da i on u tome vidi interes kako bi uložio novac. A to je izuzetno teško. Lako je u fudbalu i košarci, ali u sportovima poput vaterpola, rukometa i odbojke to je mnogo zahtevnije - zaključio je Viktor Jelenić.

