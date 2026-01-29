uživoVUČIĆ U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Referisanje o rezultatima analize stanja i sposobnosti Vojske Srbije za 2025. (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu u Domu Garde na Topčideru.
Predat raport predsedniku
Predsednik je svečano dočekan uz himnu Srbije "Bože pravde".
Vučića je dočekao stroj Garde i predat mu je raport.
Referisanju prisustvuje ministar odbrane Bratislav Gašić, a rukovodi načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
