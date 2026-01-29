Politika

uživoVUČIĆ U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Referisanje o rezultatima analize stanja i sposobnosti Vojske Srbije za 2025. (VIDEO)

В. Н.

29. 01. 2026. u 09:06

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu u Domu Garde na Topčideru.

ВУЧИЋ У ДОМУ ГАРДЕ НА ТОПЧИДЕРУ: Реферисање о резултатима анализе стања и способности Војске Србије за 2025. (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Predat raport predsedniku

Predsednik je svečano dočekan uz himnu Srbije "Bože pravde".

Vučića je dočekao stroj Garde i predat mu je raport. 

Referisanju prisustvuje ministar odbrane Bratislav Gašić, a rukovodi načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SUMA - BOLI GLAVA! Koliku alimentaciju plaća Bastijan
Poznati

0 0

SUMA - BOLI GLAVA! Koliku alimentaciju plaća Bastijan

RAZVOD braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera još je tema koja izaziva veliku pažnju javnosti. Nekadašnja srpska teniserka je krajem prošle godine podnela zahtev za razvod posle devet godina braka, kao i tužbu za alimentaciju, na Majorci. Ana i Švajni ne žele čak ni da se sretnu na suđenju, pa su od advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi što pre krenuli svako svojim putem.

29. 01. 2026. u 10:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPET USTAŠKO DIVLJANJE: Hrvatski rukometaši pevali Tompsona, slavili one koji su ubijali Srbe
Politika

0 3

OPET USTAŠKO DIVLJANJE: Hrvatski rukometaši pevali Tompsona, slavili one koji su ubijali Srbe

ONO što se poslednjih godina dešava više nije „incident“, niti „emocionalno slavlje“. Reč je o sistematskom i sve otvorenijem vraćanju ustaške ideologije u javni prostor, ovoga puta pod plaštom sporta i nacionalne euforije. Oni odaju počast i slave ljude koji su napravili Jasenovac, koji su ubijali Srbe gde god su stigli - i u Jadovnu, Prebilovcima, Pagu, odaju počast onima koji su držali logore za srpsku decu i utrkivali se ko će na monstruozniji način da ih ubija.

29. 01. 2026. u 07:34 >> 07:46

LOV NA SRPSKI NAROD: Sud BiH izjednačio kažnjavanje gestova i ratnih zločinaca
Politika

0 4

LOV NA SRPSKI NAROD: Sud BiH izjednačio kažnjavanje gestova i ratnih zločinaca

PRVOSTEPENOM presudom Suda BiH, po kojoj je sudija Sena Uzunović osudila Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je, na opozicionom mitingu u Banjaluci, podigao tri prsta i držao fotografije Radovana Karadžića i Ratka Mladića, takozvani pravosudni organi BiH otvaraju lov na Srbe. Jer, činjenice sve govore - naše sunarodnike, eto, kažnjavaju sa čak tri godine zatvora zbog fotografija i tri prsta, dok Bošnjacima istu dužinu kazne dosuđuju za ratne zločine nad Srbima u proteklom ratu u BiH.

29. 01. 2026. u 07:10

Vreme čuda ispred Hrama
Kolumne

0 3

Vreme čuda ispred Hrama

ZA film "Vreme čuda", po istoimenom romanu Borislava Pekića, važi da je slobodna adaptacija autorskog prvenca jednog od najznačajnijih srpskih književnika minulog veka. Sloboda izraza, pa i onog u ostvarenju Gorana Paskaljevića koje je bilo naš kandidat za Oskar, srž je svake umetnosti, a veličina nekog dela može se posmatrati u tome koliko ono nadživi svoje vreme i potvrdi se u dolazećim.

29. 01. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
HLADAN TUŠ IZ BARSELONE: Evroliga zadala udarac Zvezdi i Partizanu, ovo se „večitima” neće svideti!

HLADAN TUŠ IZ BARSELONE: Evroliga zadala udarac Zvezdi i Partizanu, ovo se „večitima” neće svideti!