KIJEV TRLJA RUKE: Da li je ukrajinski raketni napad Flamingom „razoružao“ rusku proizvodnju stelt aviona Su-57? (VIDEO)

PREMA tvrdnjama ukrajinskih vojnih i analitičkih izvora, objavljenim 25. januara 2026. godine, raketni napad izveden 23. septembra 2025. godine predstavljao je ciljanu operaciju protiv industrijskog objekta od strateškog značaja za rusku vojnu avijaciju.

Reč je o fabrici Skif-M u Belgorodskoj oblasti, koju ukrajinski izvori opisuju kao ključni deo lanca snabdevanja za proizvodnju borbenih aviona, uključujući i letelice pete generacije Su-57.

Ukrajinski izvori navode da su tom prilikom lansirane četiri krstareće rakete FP-5 Flamingo-M i da su sve četiri pogodile unapred određene ciljeve. Prema OSINT analizama, zasnovanim na satelitskim snimcima visoke rezolucije, udari su izvedeni sa visokom preciznošću, pri čemu su svi projektili navodno pali unutar kruga od približno 80 metara od zadatih koordinata.

SUPROTSTAVLjENE TVRDNjE O ISHODU NAPADA

Ruske vlasti su neposredno nakon napada tvrdile da je većina raketa presretnuta i da je samo jedan projektil izazvao ograničenu štetu. Međutim, zapadni kanali Cyberboroshno i Exilenova+, na koje se pozivaju ukrajinski izvori, iznele su drugačije tvrdnje.

Analitičari navode da satelitski snimci pokazuju jasne zone udara prečnika oko 25 metara, kao i tragove eksplozija koje, prema njihovoj interpretaciji, ukazuju na direktne pogotke, a ne na sekundarna oštećenja izazvana krhotinama presretnutih projektila. Ukrajinski vojni analitičari sa portala Militarni tvrde da obrazac razaranja odgovara preciznom raketnom napadu usmerenom na konkretne proizvodne kapacitete.

ZNAČAJ FABRIKE SKIF-M U RUSKOM VAZDUHOPLOVNOM LANCU

Prema dostupnim podacima koje citiraju ukrajinski izvori, fabrika Skif-M nije klasično postrojenje za montažu letelica, već specijalizovani proizvođač visokopreciznih alata za obradu metala i kompozitnih materijala. Oko 70 procenata njene proizvodnje, prema tim navodima, namenjeno je vazduhoplovnoj industriji, a ključni klijent je Ujedinjena korporacija za avione.

Ukrajinski izvori ističu da se u ovom postrojenju proizvode specijalizovane bušilice, glodalice i alati neophodni za obradu titanijuma, aluminijuma i naprednih kompozita, materijala koji se koriste u proizvodnji aviona Su-34, Su-35 i Su-57. Bez ovih alata, navodi se, proizvodni proces može biti ozbiljno usporen ili privremeno zaustavljen.

U tom kontekstu se pozivaju i na ranije analize Kraljevskog instituta ujedinjenih službi, koji je Skif-M označio kao potencijalno usko grlo u lancu snabdevanja kompanije Suhoj, posebno zbog oslanjanja na zapadne visokoautomatizovane mašine koje je teško zameniti u uslovima sankcija.

TEHNOLOŠKA RANjIVOST I PITANjE ZAMENE OPREME

Ukrajinski izvori navode da je jedan od ključnih problema uništenje ili oštećenje preciznih mašina zapadne proizvodnje, uključujući CNC centre poput Hermle C40U. Prema njihovim tvrdnjama, zamena takve opreme pod trenutnim režimom međunarodnih sankcija predstavlja ozbiljan izazov za rusku industriju.

Dodatni argument u prilog ozbiljnosti štete, prema tim izvorima, jeste činjenica da do januara 2026. godine, više od tri meseca nakon napada, popravke krova fabrike još nisu bile završene. Ukrajinski i zapadni analitičari to tumače kao nadu da su unutrašnja oštećenja značajna i da su pogođene mašine koje zahtevaju strogo kontrolisane uslove rada.

VALIDACIJA SISTEMA FP-5 FLAMINGO

Napad na Skif-M, prema ukrajinskim izvorima, predstavlja i praktičnu potvrdu borbenih sposobnosti sistema FP-5 Flamingo. Ovaj krstareći dron-raketni sistem zvanično je predstavljen u avgustu 2025. godine, uz najavljeni domet do 3.000 kilometara i bojevu glavu od 1.150 kg. Iako su u početku postojale sumnje u sposobnost Ukrajine da brzo obezbedi serijsku proizvodnju i visoku terminalnu preciznost, ovaj napad se u ukrajinskim analizama navodi kao dokaz operativne zrelosti sistema.

Posebno se ističe tvrdnja da su projektili uspeli da prodru u područje sa razvijenom protivvazdušnom odbranom i elektronskim ometanjem, što se navodi kao ključni indikator njihove upotrebljivosti u dubinskim udarima.

INDUSTRIJSKO RATOVANjE KAO STRATEŠKI KONCEPT

Ukrajinski izvori zaključuju da je napad na Skif-M primer takozvanog industrijskog ratovanja, u kojem se ne cilja direktno borbena tehnika ili baze, već kritični dobavljači bez kojih složeni vojni sistemi ne mogu da se proizvode. Prema toj interpretaciji, cilj nije bio trenutni taktički efekat, već dugoročno narušavanje industrijskih kapaciteta koji stoje iza skupih i tehnološki zahtevnih programa poput Su-57.

Važno je napomenuti da za ove tvrdnje ne postoji zvanična nezavisna potvrda iz ruskih izvora, niti međunarodna verifikacija obima štete. Tekst se u celosti zasniva na navodima ukrajinskih izvora, OSINT zajednice i analitičkih procena koje zahtevaju dalju proveru.

