USTAŠKA POSLA! Hrvati zgrozili ceo svet nakon plasmana u polufinale Evropskog prvenstva

Новости онлине

29. 01. 2026. u 06:43

Hrvati su se domogli polufinala Evropskog prvenstva nakon pobede nad Mađarskom 27:25 (13:15), a tamo će igrati sa selekcijom Nemačke

Foto: Profimedia

Međutim, opet su sve zgrozili jer su pobedu slavili pevajući pesme čoveka koji promoviše ustaštvo. Snimci iz svlačionice su se pojavili na društvenim mrežama i čuje se kako pevaju pesme "Bijeli golubovi" i "Ako ne znaš što je bilo". 

Nije ovo prvi skandal rukometaša Hrvatske na Evropskom prvenstvu. Na meču sa Gruzijom u grupnoj fazi Tompsonove pesme su se čule na razglasu iako je to zabranio EHF.

- Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti  i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže", naveli su nedavno iz EHF.

I pored zabrana Hrvati su javno rekli da će pevati pesme čoveka koji je zbog promocije neonacizma i ustvaštva zabranjen u više evropskih zemalja.

- Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i peva o tome koliko je njegova zemlja lepa. Njegove pesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje. Izbegavam da ulazim u političke rasprave, ali navikli smo da čujemo ovakve stvari o njemu. Nije važno šta drugi govore, uvek ćemo slušati njegove pesme. Umesto toga, puštamo njegove pesme u svlačionici i autobusu - rekao je Luka Cindrić.

