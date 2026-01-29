Društvo

OD SUTRA SE SVE MENJA: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane

В. Н.

29. 01. 2026. u 09:51

SRBIJA je pod uticajem snažnog ciklona, čiji se centar trenutno nalazi iznad Jonskog mora i koji se premešta preko našeg područja.

ОД СУТРА СЕ СВЕ МЕЊА: Детаљна временска прогноза за наредне дане

Foto: Tanjug/Dušan Aničić

Ovaj ciklon doneo je preko Srbije noćas kišu umerenog intenziteta, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Vazdušni pritisak je znatno ispod normale.

U ovom času padavine u većem delu Srbije su prestale, na zapadu je došlo i do razvedravanja.

U nastavku prepodneva kiša će i dalje padati na severoistoku Srbije i to uglavnom u Banatu.

Foto: D.B.

Ovaj padavinski sistem nastaviće put dalje na severoistok ka Rumuniji, tako da će kiša do podneva prestati i u ovim predelima.

Posle podne u svim predelima Srbije biće dosta sunčanih perioda.

Tokom prethodne noći u Srbiji je duvao umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Košava će u narednim satima oslabiti i prestati da duva.

Trenutne temperature u većem delu Srbije biće od 3 do 9 stepeni. Kopaonik meri -2, Požega 0, Sjenica 1, a Zlatibor 5 stepeni.

U Beogradu je kiša prestala da pada i trenutno je 10 stepeni.

Maksimalna temperatura biće danas u Srbiji od 8 do 16 stepeni, u Beogradu do 14°C.

Od sutra sledi zahlađenje.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SUMA - BOLI GLAVA! Koliku alimentaciju plaća Bastijan
Poznati

0 0

SUMA - BOLI GLAVA! Koliku alimentaciju plaća Bastijan

RAZVOD braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera još je tema koja izaziva veliku pažnju javnosti. Nekadašnja srpska teniserka je krajem prošle godine podnela zahtev za razvod posle devet godina braka, kao i tužbu za alimentaciju, na Majorci. Ana i Švajni ne žele čak ni da se sretnu na suđenju, pa su od advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza kako bi što pre krenuli svako svojim putem.

29. 01. 2026. u 10:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALK Group: uspeh, inovacije i nagrade za najbolje

ALK Group: uspeh, inovacije i nagrade za najbolje