OD SUTRA SE SVE MENJA: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane

SRBIJA je pod uticajem snažnog ciklona, čiji se centar trenutno nalazi iznad Jonskog mora i koji se premešta preko našeg područja.

Ovaj ciklon doneo je preko Srbije noćas kišu umerenog intenziteta, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Vazdušni pritisak je znatno ispod normale.

U ovom času padavine u većem delu Srbije su prestale, na zapadu je došlo i do razvedravanja.

U nastavku prepodneva kiša će i dalje padati na severoistoku Srbije i to uglavnom u Banatu.

Ovaj padavinski sistem nastaviće put dalje na severoistok ka Rumuniji, tako da će kiša do podneva prestati i u ovim predelima.

Posle podne u svim predelima Srbije biće dosta sunčanih perioda.

Tokom prethodne noći u Srbiji je duvao umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Košava će u narednim satima oslabiti i prestati da duva.

Trenutne temperature u većem delu Srbije biće od 3 do 9 stepeni. Kopaonik meri -2, Požega 0, Sjenica 1, a Zlatibor 5 stepeni.

U Beogradu je kiša prestala da pada i trenutno je 10 stepeni.

Maksimalna temperatura biće danas u Srbiji od 8 do 16 stepeni, u Beogradu do 14°C.

Od sutra sledi zahlađenje.

