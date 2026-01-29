OD SUTRA SE SVE MENJA: Detaljna vremenska prognoza za naredne dane
SRBIJA je pod uticajem snažnog ciklona, čiji se centar trenutno nalazi iznad Jonskog mora i koji se premešta preko našeg područja.
Ovaj ciklon doneo je preko Srbije noćas kišu umerenog intenziteta, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Vazdušni pritisak je znatno ispod normale.
U ovom času padavine u većem delu Srbije su prestale, na zapadu je došlo i do razvedravanja.
U nastavku prepodneva kiša će i dalje padati na severoistoku Srbije i to uglavnom u Banatu.
Ovaj padavinski sistem nastaviće put dalje na severoistok ka Rumuniji, tako da će kiša do podneva prestati i u ovim predelima.
Posle podne u svim predelima Srbije biće dosta sunčanih perioda.
Tokom prethodne noći u Srbiji je duvao umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.
Košava će u narednim satima oslabiti i prestati da duva.
Trenutne temperature u većem delu Srbije biće od 3 do 9 stepeni. Kopaonik meri -2, Požega 0, Sjenica 1, a Zlatibor 5 stepeni.
U Beogradu je kiša prestala da pada i trenutno je 10 stepeni.
Maksimalna temperatura biće danas u Srbiji od 8 do 16 stepeni, u Beogradu do 14°C.
Od sutra sledi zahlađenje.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst
Preporučujemo
STIŽE OPASNA POJAVA! Meteorolog Ristić najavljuje ledeni talas, evo tačnog datuma
29. 01. 2026. u 07:25
ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Suđenje odloženo za april
29. 01. 2026. u 11:00
SPISAK SVIH VAŽNIH DATUMA ZA OSMAKE: Danas je poslednji dan za ove izmene
29. 01. 2026. u 10:26
FICO ŠOKIRAN PONAŠANjEM TRAMPA: Vidno uznemiren susretom alarmirao Evropu
SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je liderima Evropske unije na samitu prošle nedelje da ga je "šokiralo" raspoloženje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa tokom njihovog sastanka u Mar-a-Lagu, izjavilo je više evropskih diplomata, objavio je danas briselski Politiko.
28. 01. 2026. u 07:48
VOJSKA NA ULICAMA PEKINGA Kina u fazi unutrašnjeg obračuna: Hapšenja u vrhu armije za izdaju u korist SAD (VIDEO)
KINA se suočava sa jednim od najtežih trenutaka unutrašnje političko-bezbednosne nestabilnosti u poslednjoj deceniji.
28. 01. 2026. u 07:00
SPAS U 10 SEKUNDI: Kako sami sebi možete da pomognete u slučaju srčanog udara
INFARKT je jedan od najčešćih uzroka iznenadne smrti, i to sve češće kod mladih osoba.
29. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)