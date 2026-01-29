OPET USTAŠKO DIVLJANJE: Hrvatski rukometaši pevali Tompsona, slavili one koji su ubijali Srbe
ONO što se poslednjih godina dešava više nije „incident“, niti „emocionalno slavlje“. Reč je o sistematskom i sve otvorenijem vraćanju ustaške ideologije u javni prostor, ovoga puta pod plaštom sporta i nacionalne euforije. Oni odaju počast i slave ljude koji su napravili Jasenovac, koji su ubijali Srbe gde god su stigli - i u Jadovnu, Prebilovcima, Pagu, odaju počast onima koji su držali logore za srpsku decu i utrkivali se ko će na monstruozniji način da ih ubija.
Nakon pobede hrvatske rukometne reprezentacije nad Mađarskom, u svlačionici i na društvenim mrežama čule su se pesme Marka Perkovića Tompsona, sa jasnim ustaškim porukama i direktnim aluzijama na pozdrav „Za dom spremni“.
Pesme koje se pevaju nisu „obične rodoljubive numere“, već simbolički omaž onima koji su stvorili logore smrti. To su isti oni ljudi i ista ideologija koja je napravila Jasenovac, Jadovno, logore na Pagu, u Prebilovcima, kao i logore za srpsku decu – jedinstven zločin u Evropi.
Nakon što je snimak "proslave" objavio Marko Perković Tompson, ubrzo je usledio i novi video koji je na svom Facebook profilu podelio saborski zastupnik Miro Bulj.
- Evo zašto su uspješni! Zato jer nisu uškopljeni i jer su Hrvatine. A bili su ZA DOM, bili samo za to - napisao je Bulj uz video.
Slavlje je predvodio David Mandić, koji je u jednom trenutku bacio limenku na pod, digao ruke i glasno pevao, dok ga je ostatak ekipe snimao telefonima.
To je ideologija koja je Srbe ubijala gde god je stigla, sa patološkom mržnjom i industrijom smrti. Kada se danas pevaju pesme koje te zločince predstavljaju kao „bele golubove“, to nije pesma – to je revizija istorije i otvoreno pljuvanje po žrtvama. To je poruka da je ustaška ideja živa, prihvatljiva i poželjna.
Problem je u tome što se čitav državni i društveni aparat u Hrvatskoj sve manje trudi da ustaštvo sakrije. Sport se koristi kao alibi. Pobeda kao opravdanje. A svako ko ukaže na problem proglašava se „neprijateljem“, dok se genocidna ideologija pere aplauzima i pesmom.
I ponovo ustaško divljanje!
Svaki sledeći put sve manje sakrivaju za šta su i šta im je ideologija. Oni slave ustaše i pesmom "Bijeli golubovi" odaju počast ustašama ubijenim kod Blajburga.
Tekst pesme Bijeli golubovi glasi ovako:
Bijeli križ opomenu šalje
Putniče, stani, ni koraka dalje
Ovđe je palo golubova jato
A bili su za dom, bili samo za to
Pomoli se, onda dalje kreni
S ognjem pakla tu su se sreli
Ostala su polomljena krila
A bili su za dom spremni
Bijeli križ opomenu šalje
Putniče, stani, ni koraka dalje
Ovđe je palo golubova jato
A bili su za dom, bili samo za to
Pomoli se, onda dalje kreni
Na ovom su mjestu pali golubovi bijeli
S ognjem pakla tu su se sreli
Ostala su polomljena krila
A bili su za dom spremni
Za srpski narod ovo nije pitanje navijačke provokacije, već pitanje istorijskog pamćenja i dostojanstva. Ovakve pojave nisu „prošlost koja ne treba da nas zanima“, već jasan signal da ustaštvo nije poraženo – već da čeka pogodan trenutak da se ponovo legitimiše.
I zato je dužnost da se ovakve stvari nazovu pravim imenom: ovo nije sportsko slavlje – ovo je otvoreno ustaško divljanje.
