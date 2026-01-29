E, ŠTA MU URADI ANA IVANOVIĆ! Srpkinja totalno "opljačkala" nemačkog fudbalera
POSLE određenog zatišja na relaciji Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger mediji su se ponovo počeli baviti slavnim parom.
Nemački mediji otkrivaju da Bastijan po detetu mora da plaća 15.000 evra mesečno, što je više od pola miliona evra godišnje, tačnije 540.000 evra.
- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio meesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plaća za stalno zaposlene u Nemačkoj, piše portal Bunte.
Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koja uključuju maloletnu decu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.
- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim financijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj", navodi pomenuti portal.
