SENZACIJA U MELBURNU! Srpkinja u finalu Australijan opena
KAKVE vesti iz Australije!
Aleksandra Krunić i Ana Danilina će se boriti za trofej u Melburnu. One su u polufinalu Australijan opena pobedile Kanađanku Gabrijelu Dabrovski i Brazilku Luisu Stefani - 6:7, 6:3, 6.4.
Ana i Aleksandra su šestom gemu prvog seta napravile brejk, povele 4:2 i delovalo je da neće biti drame u uvodnom delu igre. Međutim, Gabrijela i Luisa su uzvratile udarac i smanjile na 5:4. Potom su Srpkinja i Kazahstanka spasile dve brejk lopte, pa je set otišao u taj-brejk. Odigrale su skoro bez graške odlučujući gem, dobile ga sa 7:2, a set 7:6.
Nažalost, odmah su podigle nivo igre Kanađanka i Brazilka. U drugom setu nije bilo ni prilika za brejk do osmog gema, kada su Gavrijela i Luisa slomio otpor Ane i Aleksandre, povele 5:3, dobile set i izjednačile na 1:1.
U odlučujućem setu su Ana i Aleksandra odmah ostale bez servis gema, uticao je na njih gubirat drugi seta. Ali, uspele su da se konsoliduju i vrate servis gem, naprave brejk u šestom gemu bez izgubljenog poena i izjednače na 3:3.
Usledio je novi brejk rivalki, ali su Srpkinja i Kazahstanka bile sjajne kada je bilo najpotrebnije i meč loptu iskoristile na servis protivnice za veliku pobedu - 6:7, 6:3, 6.4.
