"TVOJI SAVETI MI NISU POTREBNI"! Novak Đoković začepio usta legendi svetskog tenisa
NAJBOLjI teniser sveta Novak Đoković je prošao u polufinale Australijan opena.
Sledeći protivnik mu je Janik Siner, a bivši teniser i sadašnji analitičar Mats Vilander je ponovo u centru pažnje.
Legendarni Šveđanin već dugo radi kao komentator Eurosporta-a, a njegove izjave često "dižu prašinu" u teniskim krugovima. Posle predaje Lorenca Musetija, on je prizivao da se Novak Đoković i ne pojavi u polufinalu Australijan opena.
Digao je i tada ogromnu prašinu, ali ovog puta glavna tema je njegova kolumna za francuski L’Ekip, u kojoj je istakao da ga iznenađuje stav Novaka Đokovića povodom trenutno dvojice najboljih na svetu – Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.
- Iznenađuje me što tako često govori da su Siner i Alkaraz najbolji na svetu i da su toliko bolji od njega. Bilo da je to tačno ili ne, čak i ako je to ljubazno s njegove strane, ne bi trebalo da govori tako“, napisao je Vilander. „Verovatno pokušava da skine pritisak sa sebe i da navede ljude da zaborave da je i dalje kandidat za najveće stvari. Ipak, ne mislim da je to strategija; to je jednostavno njegova filozofija. On vidi svet jasno; kod njega je sve crno ili belo - napisao je Vilander tom prilikom.
Upitan za reakciju na te Vilanderove reči, Novak odgovara:
- Matsa jako poštujem, ali mislim da mi nisu potrebni njegovi saveti - začepio je Novak Đoković usta Vilanderu za sva vremena.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Novak Đoković i Janik Siner igraju polufinale Australijan opena
29. 01. 2026. u 06:13
ĐOKOVIĆ I DALjE POMERA GRANICE: Novak je ovo uradio prvi put na Australijan openu
28. 01. 2026. u 15:39
POBEDA ZA PERFEKTNU GRUPNU FAZU: Impresivni nastupi "tobdžija" najavljuju napad na evropsku krunu!
LIDER grupne faze Lige šampiona, Arsenal dočekuje kazahstanski Kairat u sredu uveče na Emirejtsu (21.00), u obračunu prvoplasirane i poslednjeplasirane ekipa ligaške faze. Tobdžijama je potreban samo bod kako bi matematički potvrdile prvo mesto pred nokaut fazu, dok gosti igraju za čast i beg sa samog dna tabele.
28. 01. 2026. u 07:10
RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
27. 01. 2026. u 12:45
SPAS U 10 SEKUNDI: Kako sami sebi možete da pomognete u slučaju srčanog udara
INFARKT je jedan od najčešćih uzroka iznenadne smrti, i to sve češće kod mladih osoba.
29. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)