"TVOJI SAVETI MI NISU POTREBNI"! Novak Đoković začepio usta legendi svetskog tenisa

29. 01. 2026. u 10:06

NAJBOLjI teniser sveta Novak Đoković je prošao u polufinale Australijan opena.

ТВОЈИ САВЕТИ МИ НИСУ ПОТРЕБНИ! Новак Ђоковић зачепио уста легенди светског тениса

Foto AP

Sledeći protivnik mu je Janik Siner, a bivši teniser i sadašnji analitičar Mats Vilander je ponovo u centru pažnje. 

Legendarni Šveđanin već dugo radi kao komentator Eurosporta-a, a njegove izjave često "dižu prašinu" u teniskim krugovima. Posle predaje Lorenca Musetija, on je prizivao da se Novak Đoković i ne pojavi u polufinalu Australijan opena. 

Digao je i tada ogromnu prašinu, ali ovog puta glavna tema je njegova kolumna za francuski L’Ekip, u kojoj je istakao da ga iznenađuje stav Novaka Đokovića povodom trenutno dvojice najboljih na svetu – Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

- Iznenađuje me što tako često govori da su Siner i Alkaraz najbolji na svetu i da su toliko bolji od njega. Bilo da je to tačno ili ne, čak i ako je to ljubazno s njegove strane, ne bi trebalo da govori tako“, napisao je Vilander. „Verovatno pokušava da skine pritisak sa sebe i da navede ljude da zaborave da je i dalje kandidat za najveće stvari. Ipak, ne mislim da je to strategija; to je jednostavno njegova filozofija. On vidi svet jasno; kod njega je sve crno ili belo - napisao je Vilander tom prilikom.

Eurosport

 

Upitan za reakciju na te Vilanderove reči, Novak odgovara:

- Matsa jako poštujem, ali mislim da mi nisu potrebni njegovi saveti - začepio je Novak Đoković usta Vilanderu za sva vremena. 

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

