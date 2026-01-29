EUFORIJA TRESE MARAKANU! Evo kako Crvena zvezda može u top 8 fazu Lige Evrope

Crvena zvezda je i dalje u igri za plasman među osam najboljih ekipa u Ligi Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda

Naime izabranici Dejana Stankovića večeras od 21.00 čas (RTS 1, Arena premijum 1) dočekuju Seltu Vigo u okviru 7. kola Lige Evrope, što je ujedno i poslednje kolo ligaške faze ovog takmičenja. Pobeda nad španskim timom ostavila bi ekipu sa "Marakane" u trci za plasman među prvih osam ekipa, ali uz obavezno poklapanje rezultata na nekoliko drugih mečeva.

Crveno-belima je, dakle, neophodna pomoć sa utakmica Genk – Malme, Porto – Rendžers, Betis – Fejenord, Roma – Panatinaikos i Ferencvaroš – Notingem Forest.

Roma i Ferencvaroš su na šestom i sedmom mestu, imaju 15 bodova, a za Zvezdu bi bilo idealno da jedni i drugi izgube svoje mečeve. Betis i Porto su osmi i deveti sa po 14 bodova, a Genk je deseti sa 13, koliko ima i Crvena zvezda. Beograđanima bi odgovaralo Betis ne pobedi Fejenord, a Porto ekipu Rendžersa. Što se tiče Genka, Zvezda se nada remiju ili porazu Belgijanaca protiv Malmea na domaćem terenu. Mala je verovatnoća da se baš sve poklopi, ali dovoljno je da kiksnu tri od pomenutih pet konkurenata.

Međutim, daleko realnija opcija za prvaka države biće plasman u baraž za osminu finala.

Timovi koji ligašku fazu završe od devetog do 24. mesta igraju baraž za plasman u osminu finala. Žreb će biti održan 30. januara u Nionu, a važno je istaći da on nije potpuno nasumičan.

Ekipe su podeljene na povlašćene i nepovlašćene, što znači da plasman na tabeli direktno utiče na težinu protivnika. Što ste bolje rangirani, dobijate slabijeg rivala.

Dirigovani žreb za baraž izgleda ovako:

9. i 10. mesto igraju protiv 23. ili 24.

11. i 12. mesto protiv 21. ili 22.

13. i 14. mesto protiv 19. ili 20.

15. i 16. mesto protiv 17. ili 18.