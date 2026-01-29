SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Novak Đoković i Janik Siner igraju polufinale Australijan opena

ORGANIZATORI Australijan opena su prelomili!

FOTO: Tanjug/AP

Sudar Novaka Đokovića i Janika Sinera u polufinalu Australijan opena na programu je u petak od 9.30 ujutru po srednjoevropskom vremenu, odnosno od 19.30 po lokalnom.

Prethodno, u dnevnom programu – od 4.30 sastaju se u prvom polufinalu Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev.

Inače Janik Siner je dvostruki uzastopni šampion u Melburnu, a sada je do polufinala izgubio samo set. U trećem kolu bio je na konopcima kada se mučio s grčevima u duelu sa Eliotom Spicirijem, ali je uspeo da slavi.

Prethodno, bez izgubljenog seta bio je bolji od Igoa Gastona i Džejmsa Dakvorta, a potom su pali Lučano Darderi i Ben Šelton.