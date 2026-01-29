Tenis

SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Novak Đoković i Janik Siner igraju polufinale Australijan opena

Новости онлине

29. 01. 2026. u 06:13

ORGANIZATORI Australijan opena su prelomili!

САВРШЕН ТЕРМИН! Ево када Новак Ђоковић и Јаник Синер играју полуфинале Аустралијан опена

FOTO: Tanjug/AP

Sudar Novaka Đokovića i Janika Sinera u polufinalu Australijan opena na programu je u petak od 9.30 ujutru po srednjoevropskom vremenu, odnosno od 19.30 po lokalnom.

Prethodno, u dnevnom programu – od 4.30 sastaju se u prvom polufinalu Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev.

Inače Janik Siner je dvostruki uzastopni šampion u Melburnu, a sada je do polufinala izgubio samo set. U trećem kolu bio je na konopcima kada se mučio s grčevima u duelu sa Eliotom Spicirijem, ali je uspeo da slavi.

Prethodno, bez izgubljenog seta bio je bolji od Igoa Gastona i Džejmsa Dakvorta, a potom su pali Lučano Darderi i Ben Šelton.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Ostali sportovi

0 22

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.

27. 01. 2026. u 12:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEKARBONIZACIJA DANAS ZA ODRŽIVU PLANETU SUTRA

DEKARBONIZACIJA DANAS ZA ODRŽIVU PLANETU SUTRA