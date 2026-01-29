LOV NA SRPSKI NAROD: Sud BiH izjednačio kažnjavanje gestova i ratnih zločinaca

PRVOSTEPENOM presudom Suda BiH, po kojoj je sudija Sena Uzunović osudila Miodraga Malića na tri godine zatvora jer je, na opozicionom mitingu u Banjaluci, podigao tri prsta i držao fotografije Radovana Karadžića i Ratka Mladića, takozvani pravosudni organi BiH otvaraju lov na Srbe. Jer, činjenice sve govore - naše sunarodnike, eto, kažnjavaju sa čak tri godine zatvora zbog fotografija i tri prsta, dok Bošnjacima istu dužinu kazne dosuđuju za ratne zločine nad Srbima u proteklom ratu u BiH.

FOTO: Novosti

Tako je Sud BiH u decembru prošle godine osudio Himzu Selimović na tri godine, a Ramiza Mićivodu na dve godine jer su mučili i zlostavljali srpske zatvorenike u ratu, na području Goražda. U januaru prošle godine Sud BiH je "odrezao" tri godine Mustafi Stovragi, takođe zbog zlostavljanja srpskih civila u Foči 1992. Iz Srpske poručuju da je očigledno Sud BiH pristrasan i da Srbima daje kazne zbog tri prsta i slika Radovana Karadžića i Ratka Mladića, dok Bošnjake za zlostavljanje Srba "nagrađuje" kaznama od tri godine!

Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, kaže da su tri institucije stvorene posle završetka Odbrambeno-otadžbinskog rata i one rade na urušavanju Republike Srpske:

- To su Sud BiH, Ustavni sud BiH i visoki predstavnik. Ne znam i ne mogu navesti nijedan primer da su odlučili nešto pozitivno, što je išlo naruku RS.

Ostojić podseća i na nedavni slučaj Vojina Pavlovića, koji je posle žalbenog postupka dobio još veću kaznu - 3,5 godina zatvora - jer je u Srebrenici postavio plakat sa likom Ratka Mladića. Naravno, sudio mu je Sud BiH.

- Moramo svi zajedno da damo jedinstven odgovor. Dok ne bude tako, imaćemo ovakve slučajeve. Otvorena je Pandorina kutija, koja opet ide na štetu srpskog naroda. Ipak, ukoliko smo jedinstveni, ako pričamo našu slavnu istoriju i govorimo o ljudima koji su se žrtvovali za sve nas i slobodu RS, mi smo na pravom putu. Ne verujem da će BiH napraviti zatvore za milion Srba. Oni koji su stvarali Republiku Srpsku, a to su svakako borci, o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću uvek će imati najpozitivnije mišljenje - naveo je Ostojić.

I Miodrag Malić i Vojin Pavlović osuđeni su na osnovu krivičnih dela koja je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a koja se odnose na negiranje genocida. Malićev advokat Milan Petković kaže da će iskoristiti sva pravna sredstva, ne isključujući, ukoliko bude potrebe, traženje pravde pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, jer smatra da je u ovom slučaju prekršena sloboda izražavanja.



Oslobodila zlotvore DODIK napominje da je sudija Sena Uzunović (na slici) pre više od 30 godina bila komandant, odnosno član ratnog štaba pod čijom su ingerencijom pobijeni Srbi u Bradini:

- Ona tada ništa nije preduzela, iako je bila zadužena za to da se zločinci kazne. Čak ih je, kasnije, kao sudija oslobodila.

Lider SNSD Milorad Dodik nazvao je skandaloznom presudu sudije Sene Uzunović, koja je osudila Miodraga Malića na tri godine zatvora zbog dizanja tri prsta i fotografija Radovana Karadžića i Ratka Mladića. On je predložio da bude održan svenarodni miting na kome bi bilo iskazano protivljenje takvoj odluci. Dodik je istakao da Uzunovićeva, sudija Suda BiH, ima "ratni poriv, da je to žena koja je ratovala na drugoj strani, te da je donela sramnu presudu".

- Sad joj je neko dao sudsku moć da ona presuđuje. Neverovatno je da ne smete dignuti tri prsta - rekao je Dodik.

On je ocenio da je takva presuda još jedan primer skandalozne sudske prakse usmerene protiv Srba.