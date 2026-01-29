Svet

EKSPLOZIJE I PUCNJAVA KOD SKLADIŠTA URANIJUMA! Bljesak svetlosti obasjao nebo iznad vazduhoplovne baze na aerodromu (VIDEO)

PREMA svedočenjima očevidaca koje prenosi agencija Sinhua, u ranim jutarnjim satima u okolini Međunarodnog aerodroma "Diori Hamani" u Nijameju, glavnom gradu Nigera, čuli su se pucnji i snažne eksplozije.

Stanovnici tog područja navode da su se detonacije i pucnjava začule ubrzo nakon ponoći i da su trajale približno dva sata.

Više korisnika društvene mreže X objavilo je snimke i poruke u kojima tvrde da su se iznad aerodroma mogli videti bljeskovi svetlosti, uz kontinuiranu pucnjavu.

Kako navodi Sinhua, svi vojni kampovi u Nijameju stavljeni su u stanje pune pripravnosti.

Za sada se vlasti Nigera, kao ni uprava aerodroma, nisu zvanično oglasile povodom incidenta, a nema ni potvrđenih informacija o eventualnim žrtvama.

Međunarodni aerodrom „Diori Hamani“ udaljen je oko deset kilometara od predsedničke palate.

Skladište za uranijumske rude

Na aerodromu se nalaze baza vazduhoplovstva Nigera, novoizgrađena baza za bespilotne letelice, kao i sedište zajedničkih snaga Nigera, Burkine Faso i Malija, formiranih radi borbe protiv džihadističkih grupa.

Takođe, Niger kao jedan od vodećih svetskih proizvođača i izvoznika uranijuma, na ovom aerodromu trenutno skladišti velike količine uranijumske rude namenjene izvozu, navodi agencija.

