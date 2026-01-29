EKSPLOZIJE I PUCNJAVA KOD SKLADIŠTA URANIJUMA! Bljesak svetlosti obasjao nebo iznad vazduhoplovne baze na aerodromu (VIDEO)

PREMA svedočenjima očevidaca koje prenosi agencija Sinhua, u ranim jutarnjim satima u okolini Međunarodnog aerodroma "Diori Hamani" u Nijameju, glavnom gradu Nigera, čuli su se pucnji i snažne eksplozije.

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Stanovnici tog područja navode da su se detonacije i pucnjava začule ubrzo nakon ponoći i da su trajale približno dva sata.

Više korisnika društvene mreže X objavilo je snimke i poruke u kojima tvrde da su se iznad aerodroma mogli videti bljeskovi svetlosti, uz kontinuiranu pucnjavu.

Heavy gunfire and explosions were heard near Niger’s international airport in Niamey on Thursday, with videos showing flashes lighting up the sky and vehicles engulfed in flames. Authorities are yet to confirm the cause of the violence or report casualties. pic.twitter.com/PLfra8246g — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 29, 2026

Kako navodi Sinhua, svi vojni kampovi u Nijameju stavljeni su u stanje pune pripravnosti.

Za sada se vlasti Nigera, kao ni uprava aerodroma, nisu zvanično oglasile povodom incidenta, a nema ni potvrđenih informacija o eventualnim žrtvama.

#Niger : des tirs à l’arme lourde et des explosions ont été entendus cette nuit près de l’aéroport de Niamey, dans un contexte régional explosif.



Sans qu’on sache si cela a un lien, un important stock d’uranium se trouve à l’aéroport de Niamey. Le régime d’Abdouhramane Tiani… pic.twitter.com/IUuBD2IlTy — THOMAS DIETRICH (@thomasdietrich0) January 29, 2026

Međunarodni aerodrom „Diori Hamani“ udaljen je oko deset kilometara od predsedničke palate.

🇳🇪 Niger: Attack on Niamey International Airport



During the night, militants attacked the territory of Amini Diori International Airport. The battle involving heavy weapons and air defense systems lasted for about an hour. By morning, the active phase ended and the shooting… pic.twitter.com/MAeLjtBEPD — Sprinter Press (@SprinterPress) January 29, 2026

Skladište za uranijumske rude

Na aerodromu se nalaze baza vazduhoplovstva Nigera, novoizgrađena baza za bespilotne letelice, kao i sedište zajedničkih snaga Nigera, Burkine Faso i Malija, formiranih radi borbe protiv džihadističkih grupa.

Takođe, Niger kao jedan od vodećih svetskih proizvođača i izvoznika uranijuma, na ovom aerodromu trenutno skladišti velike količine uranijumske rude namenjene izvozu, navodi agencija.

(Rojters)