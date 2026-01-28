Politika

VUČIĆ SA RUSKIM AMBASADOROM: Posebnu pažnju posvetili smo energetici i mogućim rešenjima u vezi sa NIS-om

Новости онлине

28. 01. 2026. u 11:59

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

ВУЧИЋ СА РУСКИМ АМБАСАДОРОМ: Посебну пажњу посветили смо енергетици и могућим решењима у вези са НИС-ом

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Sa ambasadorom Bocan-Harčenkom o aktuelnim međunarodnim okolnostima i pitanjima važnim za odnose Srbije i Rusije. Posebnu pažnju posvetili smo energetici i mogućim rešenjima u vezi sa Naftnom industrijom Srbije.

- Nastavićemo da radimo na tome da obezbedimo stabilno snabdevanje energijom i održive aranžmane koji štite interese Srbije i naših građana, kroz dijalog i uvažavanje postojećih sporazuma i složenih međunarodnih okolnosti. Srbija ostaje posvećena otvorenom razgovoru, zaštiti svojih državnih i nacionalnih interesa i očuvanju stabilnosti - napisao je Vučić posle sastanka sa ruskim ambsadorom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALK Group: uspeh, inovacije i nagrade za najbolje

ALK Group: uspeh, inovacije i nagrade za najbolje