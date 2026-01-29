STIŽE OPASNA POJAVA! Meteorolog Ristić najavljuje ledeni talas, evo tačnog datuma

POČETAK februara donosi košavu, sneg i zahlađenje, a novi talas hladnog vazduha zahvatiće Srbiju sredinom meseca

U Srbiji danas na severu Vojvodine oblačno sa slabom kišom. Tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a samo će na krajnjem jugu zemlje posle podne i uveče, a tokom noći i na jugozapadu biti oblačno sa slabom kišom.

Vetar u skretanju na slab do umeren severozapadni, a samo će još tokom jutra na jugu Banata i u donjem Podunavlju duvati umeren i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od jedan do sedam stepeni, najviša dnevna od 11 do 16, na istoku zemlje oko osam stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Opet košava

- Od petka hladnije, najviša dnevna temperatura u većini mesta od tri do sedam stepeni, a od ponedeljka se očekuju i slabi jutarnji mrazevi. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom koji se u nedelju i ponedeljak očekuje i u nižim predelima južne, a posebno istočne Srbije uz osetno hladnije vreme. Jugoistočni vetar će od nedelje biti u pojačanju pa se početkom sledeće sedmice na jugu Banata ponovo očekuju olujni udare košave.

Sredinom meseca novo zahlađenje

- Posle ovog otopljenja krajem nedelje stiže novi pad temperature i prodor hladnog vazduha sa istoka Evrope poznatiji kao "zver sa istoka". Mogući su jutarnji mrazevi i dnevna temperatura će biti malo ispod nule. Padaće sneg u brdsko-planinskim centralnim i južnim predelima, ali i nižim, a po koja pahulja je moguća i u Beogradu. Početak februara odnosno oko 3. ili 4. stiže novo otopljenje, ali sa jakim jugoistočnim vetrom, kišom i oblacima. Temperature kao sada ponovo lokalno mogu ići preko 10 stepeni.

Prema najavi Ivana Ristića, promena vremena i jače zahlađenje moguće je u drugoj dekadi februara.

- Posle 11, 12. februara vraća se zimsko vreme sa snegom i formiranjem snežnog pokrivača pa će temperature sredinom meseca maksimalno biti oko nule, a procene su da će jutarnje ili od -7 do -2, dok će maksimalna biti od -3 do 3, dakle, biće i ledenih dana. Ukoliko se formira snežni pokrivač temperature mogu biti i niže. Ovaj hladniji period bi mogao da traje desetak dana s tim što bi krajem meseca moglo ponovo da otopli. Svakako treba biti na oprezu - zaključuje Ristić.

