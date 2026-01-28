BLOKADERSKA PROFESORKA UDARILA NA SVETOG SAVU: Imam problem sa njim, on je bio karijerista (VIDEO)

DA blokaderima ništa nije sveto pokazala je i profesorka blokaderka Ana Jovanović, koja je udarila na Svetog Savu.

Foto: Printskrin

Tokom gostovanja na Novoj S, na pitanje kako je razumela poziv blokadera na skup na Svetog Savu, odgovorila je sledeće:

- Ja imam mali problem sa time šta je školska slava. Da se mi još uvek gradimo na tim nekim temeljima svetosavlja. Stalno se vraćamo u prošlost, nikako da izađemo iz te prošlosti i da krenemo ka budućnosti. Sveti Sava je bio tipičan čovek svog vremena, on je bio karijerista, s tim da je njegova karijera bila u crkvi - rekla je Jovanovićeva.

Jovanović je oplela i po svojim saborcima.

O organizaciji protesta na istorijski i verski značajne datume (Vidovdan, Savindan), ona kaže:

- Naravno da ima mesta za kritike, ja sam deo kritičara koji ukazuje na to.