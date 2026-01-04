EDS O KVAROVIMA NA MREŽI: Bez struje na teritoriji Mačvanskog,Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga
KVAROVI na distributivnoj mreži električne energije potvrđeni su danas na teritoriji Mačvanskog, Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga, a razlog je težak sneg koji je obarao stabla drveća na provodnike i stubove distributivne mreže, potvrđeno je iz Elektrodistribucije Srbije (EDS).
-Jako nevreme praćeno vlažnim i teškim snegom, koje je zahvatilo veći deo Srbijem izazvalo je kvarove na distributivnoj mreži električne energije, pre svega zbog činjenice da je vlažan i težak sneg obarao stabla drveća na provodnike i stubove distributivne mreže, naveli su.
Sve raspoložive ekipe EDS-a su na terenu i intenzivno rade na saniranju kvarova, u najkraćem mogućem roku.
Ekipe EDS-a suočavaju se sa veoma teškim uslovima na terenu, a pre svega problem predstavljaju neraščišćeni putevi zbog snega, koji ekipama i mehanizaciji otežavaju pristup lokacijama kvarova, kao i sneg koji i dalje intenzivno pada.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
JAK SNEG ZAVEJAO BEOGRAD: Prizori koji oduzimaju dah (VIDEO)
04. 01. 2026. u 09:37
NAPADAĆE I DO 30 CM SNEGA: RHMZ niže upozorenja - Moguća totalna blokada saobraćaja
04. 01. 2026. u 07:56
OPREZ! SMENA LEDA, KIŠE I SNEGA: Vremenska prognoza za nedelju, 4. januar
04. 01. 2026. u 00:00
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)