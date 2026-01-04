EDS O KVAROVIMA NA MREŽI: Bez struje na teritoriji Mačvanskog,Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga

KVAROVI na distributivnoj mreži električne energije potvrđeni su danas na teritoriji Mačvanskog, Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga, a razlog je težak sneg koji je obarao stabla drveća na provodnike i stubove distributivne mreže, potvrđeno je iz Elektrodistribucije Srbije (EDS).

Foto: Privatna arhiva

-Jako nevreme praćeno vlažnim i teškim snegom, koje je zahvatilo veći deo Srbijem izazvalo je kvarove na distributivnoj mreži električne energije, pre svega zbog činjenice da je vlažan i težak sneg obarao stabla drveća na provodnike i stubove distributivne mreže, naveli su.

Sve raspoložive ekipe EDS-a su na terenu i intenzivno rade na saniranju kvarova, u najkraćem mogućem roku.

Ekipe EDS-a suočavaju se sa veoma teškim uslovima na terenu, a pre svega problem predstavljaju neraščišćeni putevi zbog snega, koji ekipama i mehanizaciji otežavaju pristup lokacijama kvarova, kao i sneg koji i dalje intenzivno pada.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"