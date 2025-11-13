Društvo

OD PONEDELJKA DRASTIČAN PAD TEMPERATURE: Za vikend do 22 stepena, a onda sledi totalni preokret

В. Н.

13. 11. 2025. u 14:47

DO kraja nedelje razbijanje temperaturne inverzije i jače otopljenje u svim predelima. Sledeće nedelje vrlo nestabilno uz česta pogoršanja i padavine. Jače pogoršanje moguće u drugom delu nedelje uz razvijanje ciklona nad Jadranom, dok bi krajem nedelje moglo jače zahladiti.

Foto: N: Živanović

Prema najnovijoj prognozi Marka Čubrila, do kraja nedelje suvo i vedro. Maglovito će biti nad Panonskom nizijom, planinskim kotlinama i duž rečnih tokova ali uz jačanje jugozapadnog vazdušnog strujanja magla i temperatura inverzija će se polako razbijati.

Do petka u magloviti predelima maksimumi oko +6 stepeni Celzijusa, a nad ostalim delom regiona od +14 do +19 stepeni Celzijusa. Za vikend svugde relativno toplo uz maksimume od +15 do +22 stepena Celzijusa.

Ponedeljak donosi naoblačnje uz premeštanje hladnog fronta, prolaznu kišu i zahlađenje tako da bi se u utorak maksimumi kretali od +4 do +9 stepeni Celzijusa, što je u okviru proseka za ovaj deo godine.

Zatim se očekuje spuštanje još jednog hladnog fronta koji će verovatno nad Jadranom usloviti formiranje sekundarnog ciklona. Od tačnog položaja tog ciklona (srednji ii južni Jadran) će zavisiti odnos njegovog toplog i hladnog sektora, distribucija tempetrature i količina padavina.

- Kako smo još gotovo nedelju dana daleko od tog mogućeg scenarija modeli ne mogu precizno odrediti položaj ovog mogućeg sistema i razlike u prognozama su velike. Neki modeli poput GFS-a postavljaju centar ciklona nad južni Jadran i time gotovo ceo region stavljaju već u četvrtak u njegov hladan sektor te bi u tom slučaju uslova za sneg vrlo brzo bilo i u nizijama. Sa druga strane pouzdaniji modeli poput ECMWF-a  njegov centar stavljaju bliže srednjam Jadranu te bi u tom slučau dovoljno hladno za sneg bilo samo na zapadu regiona, dok bi nad istočnim predelima jače zahladilo tek pred sam kraj nedelje, a tada je pitanje da li bi još  bilo padavina. Kako je taj period još daleko sigurno  ni jedan model u ovom trenutnu nema tačnu simulaciju i tek za 3-4 dana će one postati pouzdanije. Gledano kroz arhive ovakvi cikloni su vremenom dobijali sve istočniju lokaciju, a značajan deo njih je znao otići skroz na istok ka Jonskom ili Egejskom moru u ostaviti nas u “suvom zahlađenju”. Tak za 3-4 dana u koliko bude potrebe ću staviti karte očekivanih snežnih padavina i do tada nema nikakvog smisla postavljati pitanja o eventualnim akumulacijama snega. Krajem nedelje neobično toplo, a zatim sledi period sve hladnijeg i vrlo nestabilnog vremena - zaključuje Čubrilo.

