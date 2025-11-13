SUTRA SU SVETI VRAČI: Veruje se da za ozdravljenje treba izgovoriti ovu molitvu

SRPSKA pravoslavna crkva sutra slavi dan Svetih Vrača Kozme i Damjana - svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne.

Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, lekari, po hrišćanskom učenju čudotvorci.

Iako u kalendar nisu upisani crvenim slovom, veliki broj porodica sutra slavi Svete Vrače.

Bog im je u mladosti dao dar da leče ljude zato su ceo život posvetili isceljivanju bolesnih, nikada ne uzevši novac od njih, zbog čega ih nazivaju i "Bezsrebrenici".

Među pacijentima nisu pravili razliku po nacionalnosti i veri. Jedino što su tražili za uzvrat da ime Hristovo ne izgovaraju uludo, čak i ako ne žele da prihvate hrišćanstvo.

Sveti Vrači su slava lekara tako da se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se smatraju zaštitnicima lekarske profesije.

Brojne crkve i manastiri nose ime Svetih Vrača Kozme i Damjana među njima su one na Zlataru, u Beogradu, Kikindi, Futogu, u gornjem toku Rasine, kod Niške Banje...

Među njima je Zočiste manastir na KiM koji se spominje prvi put 1327.

Svetitelji Kozma i Damjan, u narodu poznati i kao Sveti Vrači, predstavljaju se na ikonama i freskama u srednjovekovnoj odeći, s kovčežićima u kojima su nosili lekove.

Jedna od najpoznatijih fresaka s likovima Svetih Kozme i Damjana nalazi se u Pećkoj patrijaršiji, iznad sarkofaga arhiepiskopa Danila Drugog.

Po narodnom verovanju, ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje. Sveti Vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine.

Bolesnici se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu postoji verovanje da na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno one na velikim visinama.

Postoji i verovanje i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće, a ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.

