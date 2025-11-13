SUTRA SU SVETI VRAČI: Veruje se da za ozdravljenje treba izgovoriti ovu molitvu
SRPSKA pravoslavna crkva sutra slavi dan Svetih Vrača Kozme i Damjana - svetitelja i nebeskih lekara koji su besplatno isceljivali bolesne.
Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, lekari, po hrišćanskom učenju čudotvorci.
Iako u kalendar nisu upisani crvenim slovom, veliki broj porodica sutra slavi Svete Vrače.
Bog im je u mladosti dao dar da leče ljude zato su ceo život posvetili isceljivanju bolesnih, nikada ne uzevši novac od njih, zbog čega ih nazivaju i "Bezsrebrenici".
Među pacijentima nisu pravili razliku po nacionalnosti i veri. Jedino što su tražili za uzvrat da ime Hristovo ne izgovaraju uludo, čak i ako ne žele da prihvate hrišćanstvo.
Sveti Vrači su slava lekara tako da se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se smatraju zaštitnicima lekarske profesije.
Brojne crkve i manastiri nose ime Svetih Vrača Kozme i Damjana među njima su one na Zlataru, u Beogradu, Kikindi, Futogu, u gornjem toku Rasine, kod Niške Banje...
Među njima je Zočiste manastir na KiM koji se spominje prvi put 1327.
Svetitelji Kozma i Damjan, u narodu poznati i kao Sveti Vrači, predstavljaju se na ikonama i freskama u srednjovekovnoj odeći, s kovčežićima u kojima su nosili lekove.
Jedna od najpoznatijih fresaka s likovima Svetih Kozme i Damjana nalazi se u Pećkoj patrijaršiji, iznad sarkofaga arhiepiskopa Danila Drugog.
Po narodnom verovanju, ovaj dan posebno je dobar za molitvu za ozdravljenje. Sveti Vrači obeležavaju se s uverenjem da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine.
Bolesnici se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu postoji verovanje da na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno one na velikim visinama.
Postoji i verovanje i da bez preke potrebe ne treba izlaziti iz kuće, a ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ZAŠTO LjUBIMO IKONU: Dirljiva priča o odnosu oca i dece
Preporučujemo
MOĆNA ZAŠTITA SA NEBA: Ovo su molitve anđelima po danima u nedelji (DETALjAN SPISAK)
11. 11. 2025. u 21:54
U NEDELjU SLAVIMO ĐURĐIC: Važna slava za pravoslavce - Greh je ovo uraditi
11. 11. 2025. u 10:58
LAVROV SE OGLASIO I PREKINUO ĆUTNjU: Otkrio zašto je propao samit Putina i Trampa u Budimpešti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odložio je samit Rusije i SAD u Budimpešti zbog „zakulisnih izveštaja“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u autorskom tekstu objavljenom na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
13. 11. 2025. u 11:21
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)