SRBE ČEKAJU BRUTALNE KAZNE U SAOBRAĆAJU: Evo kada stupaju na snagu

NAČELNIK Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićević najavio je da od 2026. godine vozače u Srbiji očekuju znatno strože kazne za najčešće saobraćajne prekršaje.

Glasna muzika u automobilu, ignorisanje migavca drugih vozača, nevezan pojas i korišćenje telefona tokom vožnje – sve to će vozače uskoro znatno više koštati.

Od 2026. godine ukidaju se kazne od 3.000 i 5.000 dinara, kao i mogućnost da se iznos prepolovi ako se plati u roku od osam dana. Nove kazne biće znatno strože - kretaće se od 10.000 do čak 50.000 dinara.

Načelnik Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićević, najavio je pooštravanje kaznene politike jer, kako kaže, sadašnje kazne više ne daju željene rezultate.

- Kazne u iznosima od 3.000 i 5.000 dinara izgubile su svrhu. Planirano je da prekršaji iz ovih kategorija budu podignuti na 10, 15 i 20 hiljada dinara - izjavio je on prenosi Alo.

Prema nacrtu: - Preglasna muzika u automobilu, koja ometa vozača da čuje saobraćaj - umesto 3.000 biće 10.000 dinara.



- Preblizu voženje drugom vozilu ili prekoračenje brzine u naselju za 10 do 20 kilometara na sat - 15.000 dinara.

- Vožnja bez kacige ili prekoračenje brzine za 20do 30 kilometara na sat - 20.000 dinara.

Za one koji ponavljaju prekršaje strožiji režim

Kako je Lakićević naveo, ko ponovi prekršaj više puta, moraće da plati uvećanu kaznu za 50 odsto.

- Ko ponovi prekršaj drugi put, neće moći da plati kaznu umanjenu za 50 odsto u roku od osam dana, dok za ponovljen prekršaj više puta, moraće da plati kaznu uvećanu za 50 odsto - rekao je.

Posebno se razmatra povećanje kaznenih poena za vožnju pod dejstvom alkohola, narkotika, ali i za nevezivanje pojasa, kao i dodatne mere ako se prekršaj napravi dok je dete u vozilu.

Lakićević navodi da je cilj da novi zakon bude usvojen početkom 2026. godine, prenosi Alo.

