SRBE ČEKAJU BRUTALNE KAZNE U SAOBRAĆAJU: Evo kada stupaju na snagu
NAČELNIK Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićević najavio je da od 2026. godine vozače u Srbiji očekuju znatno strože kazne za najčešće saobraćajne prekršaje.
Glasna muzika u automobilu, ignorisanje migavca drugih vozača, nevezan pojas i korišćenje telefona tokom vožnje – sve to će vozače uskoro znatno više koštati.
Od 2026. godine ukidaju se kazne od 3.000 i 5.000 dinara, kao i mogućnost da se iznos prepolovi ako se plati u roku od osam dana. Nove kazne biće znatno strože - kretaće se od 10.000 do čak 50.000 dinara.
Načelnik Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićević, najavio je pooštravanje kaznene politike jer, kako kaže, sadašnje kazne više ne daju željene rezultate.
- Kazne u iznosima od 3.000 i 5.000 dinara izgubile su svrhu. Planirano je da prekršaji iz ovih kategorija budu podignuti na 10, 15 i 20 hiljada dinara - izjavio je on prenosi Alo.
Prema nacrtu:
- Preglasna muzika u automobilu, koja ometa vozača da čuje saobraćaj - umesto 3.000 biće 10.000 dinara.
- Preblizu voženje drugom vozilu ili prekoračenje brzine u naselju za 10 do 20 kilometara na sat - 15.000 dinara.
- Vožnja bez kacige ili prekoračenje brzine za 20do 30 kilometara na sat - 20.000 dinara.
- Nevezivanje pojasa ili upotreba mobilnog telefona tokom vožnje - predlog je da kazna pređe u kategoriju od 50.000 dinara, piše Telegraf.
Za one koji ponavljaju prekršaje strožiji režim
Kako je Lakićević naveo, ko ponovi prekršaj više puta, moraće da plati uvećanu kaznu za 50 odsto.
- Ko ponovi prekršaj drugi put, neće moći da plati kaznu umanjenu za 50 odsto u roku od osam dana, dok za ponovljen prekršaj više puta, moraće da plati kaznu uvećanu za 50 odsto - rekao je.
Posebno se razmatra povećanje kaznenih poena za vožnju pod dejstvom alkohola, narkotika, ali i za nevezivanje pojasa, kao i dodatne mere ako se prekršaj napravi dok je dete u vozilu.
Lakićević navodi da je cilj da novi zakon bude usvojen početkom 2026. godine, prenosi Alo.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12
Preporučujemo
HOROR U KOMŠILUKU! Fudbaler poginuo u strašnoj nesreći, nije mu bilo spasa
10. 11. 2025. u 10:35
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA: Ima poginulih u čeonom sudaru dva automobila
09. 11. 2025. u 19:42
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)