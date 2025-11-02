MNOGI NISU OČEKIVALI OVAKAV POČETAK NOVEMBRA: Vreme danas neuobičajeno za ovo doba godine

DANAS ujutru vreme prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti.

Foto N. Skenderija

U toku dana u većini mesta pretežno sunčano i toplo, a slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji.

Vetar slab do umeren, južnih i istočnih smerova, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno pojačan.



Vreme u Beogradu

Najniža temperatura od 1 do 12 stepeni, a najviša od 19 do 26.

U glavnom gradu ujutro u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajna magla.

U toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od 6 do 12 stepeni, a najviša oko 25.

Prognoza za narednih sedam dana

U ponedeljak se očekuje prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.

Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

U utorak očekuje se prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se zadržati promenljivo oblačno.

Od srede jutro će biti mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19 stepeni. Umereno naoblačenje očekuje se u petak, a za vikend i retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.

(Sputnjik)