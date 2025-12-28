EVO KOJI DEO SRBIJE JE NA UDARU SNEGA: Temperature u minusu, evo šta nas očekuje narednih dana

PRED nama je tmuran i oblačan dan propraćen kišom, a u određenim krajevima i snegom.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

U Srbiji će jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na jugu i umerenim, dok će u toku dana biti vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće umeren i jak, zapadni i severozapadni vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura iznosiće od -6 do 3, najviša od 2 do 6 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu će sutra jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana se očekuje promenljivo oblačno i vetrovito vreme, sa umerenim i jakim zapadnim i severozapadnim vetrom.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu će biti od -2 do 0, najviša oko 4 stepena.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 4. januara, u ponedeljak će biti pretežno sunčano i malo toplije.

U utorak, posle pretežno vedrog jutra, u toku dana se očekuje prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati uglavnom suvo.

U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Od petka do kraja sedmice prognoziraju se česta naoblačenja sa povremenim snegom, a u nižim predelima ponegde i sa kišom.

