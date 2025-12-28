EVO KOJI DEO SRBIJE JE NA UDARU SNEGA: Temperature u minusu, evo šta nas očekuje narednih dana
PRED nama je tmuran i oblačan dan propraćen kišom, a u određenim krajevima i snegom.
U Srbiji će jutro biti hladno, mestimično sa slabim mrazem, na jugu i umerenim, dok će u toku dana biti vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće umeren i jak, zapadni i severozapadni vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura iznosiće od -6 do 3, najviša od 2 do 6 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u Beogradu će sutra jutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana se očekuje promenljivo oblačno i vetrovito vreme, sa umerenim i jakim zapadnim i severozapadnim vetrom.
Jutarnja temperatura u glavnom gradu će biti od -2 do 0, najviša oko 4 stepena.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 4. januara, u ponedeljak će biti pretežno sunčano i malo toplije.
U utorak, posle pretežno vedrog jutra, u toku dana se očekuje prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati uglavnom suvo.
U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.
Od petka do kraja sedmice prognoziraju se česta naoblačenja sa povremenim snegom, a u nižim predelima ponegde i sa kišom.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
VREME DANAS: Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do šest stepeni
28. 12. 2025. u 00:00
OVOG DATUMA VELIKA PROMENA VREMENA: Meterolog Todorović otkriva kakva zima je pred nama
14. 12. 2025. u 08:03
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)