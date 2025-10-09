TEMPERATURA SKAČE, A ONDA IDEMO DEBELO U MINUS: Ovaj dan će biti najhladniji
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije objavio je vremensku prognozu za narednih mesec dana, koja ukazuje na promenljivo vreme i mestimičnu kišu.
RHMZ objavio je prognozu za Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Zlatibor i Kopaonik. Putem grafikona objasnili su da maksimalne temperature do 8. oktobra neće preći 19. podeok Celzijusove skale, a minimalne neće pasti ispod 5 stepeni Celzijusovih.
Beograd
U narednih mesec dana najhladniji dan u Beogradu biće 16. oktobar, kada će biti izmereno najnižih 5 stepeni, dok je prognozirana najviša dnevna temperatura oko 14. podeoka. Najtopliji dan biće 10. oktobar, uz 19. stepeni!
Padavine će do kraja oktobra i početkom novebra biti na minimumu. Mesečna suma padavina ovog meseca biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 milimetara nižim u odnosu na višegodišnji prosek.
U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 38 mm.
Novi Sad
Meteorološka slika za Novi Sad ukazuje da će do 8. oktobra temperature biti za jedan stepen niže nego u Beogradu.
Niš
Do 8. novembra temperature u Nišu će drastično oscilirati u odnosu na Beograd i Novi Sad. Najniže temperature kretaće se u rasponu od 5 do 8 stepeni, dok će najviše dnevne biti u intervalu od 11 do 16 stepeni Celzijusove skale.
Kragujevac
Najtopliji dan u Kragujevcu tokom ovih mesec dana biće 10. oktobar, dok će najhladnije biti 16. kada se očekuje da temperature pandu i ispod 5. podeoka Celzijusove skale.
Zlatibor
Tokom naredne dve sedmice, Zlatibor očekuju česte padavine. Najhladniji dan će biti 16. oktobar, kao i u većem delu zemlje, uz najniža merenja oko 2 stepena Celzijusovih, a najviša temperatura popeće se tek do 10. podeoka.
Blagi skok temperature na Zlatiboru očekuje se od 21. do 26. oktobra. Sve do 8. novembra tamo se ne prognoziraju temperature ispod 0.
Kopaonik
U narednih mesec dana temperature na Kopaoniku će oscilitati, a najniža će biti i do -5 stepeni. Najviše temperaure narednih dana kretaće se oko 8. podeoka skale.
Već od 15. oktobra očekuje se nagli pad temperature, i to do 2 stepena! Tih dana očekuju se i povećane padavine.
