POLA VEKA LOGOPEDIJE U SRBIJI: Beograd domaćin II Međunarodnog kongresa logopeda
BEOGRAD će 11. i 12. oktobra 2025. godine biti domaćin II Međunarodnog kongresa „Logopedija danas – komunikacija bez granica: novi pristupi logopediji u globalnom kontekstu“, koji organizuje Srpska logopedska asocijacija (SLA), članica prestižne Evropske asocijacije logopeda (ESLA) koji će se održati u Hotelu Falkenštajner.
Kongres će svečano otvoriti Sahra Mengal, predsednica Evropske asocijacije logopeda - ESLA, i Nenad Novaković, predsednik SLA, čime ovaj događaj dobija međunarodnu potvrdu značaja i pozicionira Srbiju u sam centar evropske logopedske zajednice.
Program kongresa okuplja renomirane stručnjake iz zemlje i sveta. Posebnu pažnju privlači učešće prof. dr Perea Clavéa sa Univerziteta u Barseloni i bolnice Mataro, jednog od najpoznatijih svetskih eksperata za poremećaje gutanja. Njegovo predavanje o orofaringealnoj disfagiji kod starijih osoba predstavljaće dragoceni doprinos razmeni znanja i prakse na globalnom nivou.
Pored toga, učesnici će imati priliku da čuju predavanja eminentnih predavača iz Holandije, Italije, Švajcarske i drugih zemalja, na teme koje obuhvataju mucanje, brzopletost, afaziju, autizam, višejezićnosti, savremene terapijske pristupe i primenu virtuelne realnosti u logopediji.
Jedno od značajnijih izlaganja očekuje se od prof. dr Nede Milošević Dedakin, zamenice predsednika predsedništva SLA, koja će održati predavanje posvećeno obeležavanju 50 godina od osnivanja logopedije u Srbiji. Ovaj jubilej ističe kontinuirani razvoj struke, njen rast i sve veću prepoznatljivost u akademskim i kliničkim okvirima.
Važan deo kongresnog programa biće i okrugli sto „Preklapanje kompetencija: logoped između profesionalne autonomije i timske saradnje“, na kojem će eminentni stručnjaci iz logopedije, medicine, psihologije i defektologije razmatrati značaj timskog pristupa u praksi. Ovaj segment naročito ističe logopeda kao nezaobilaznog člana interdisciplinarnog tima, čime se podvlači savremeni pravac razvoja struke u Srbiji i svetu.
Jednako snažan društveni značaj nosi i stručni panel organizovan u saradnji sa UN Women Srbija, posvećen prepoznavanju i prevenciji nasilja u porodici tokom logopedskog tretmana. Panel ima za cilj da ukaže na odgovornost i potencijal logopeda u zaštiti ranjivih grupa, čime se naglašava da logopedija, pored terapijskog, ima i važan humanistički i društveno-osvešćeni aspekt.
Tokom trajanja skupa, biće organizovan i mini sajam logopedske opreme, namenjen predstavljanju inovacija i praktičnih rešenja u radu logopeda među kojima se izdavajaju izdavači Sinapsa edicija, Logopraktika, Vijugice, Terapika i Logomedica instrumenti.
Kongres „Logopedija danas“ ne samo da donosi pregled najnovijih istraživanja i metoda, već pruža priliku za jačanje međunarodne saradnje, povezivanje stručnjaka i zajedničko oblikovanje budućnosti logopedije. Posebno posvećen jubileju – 50 godina od utemeljenja logopedije u Srbiji – ovaj događaj je istovremeno i proslava tradicije i pogled ka budućnosti struke.
