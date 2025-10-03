SNEG PARALISAO DELOVE SRBIJE: U Novoj Varoši, Arilju, Ivanjici i Medveđi proglašena vanredna situacija

OKTOBARSKI sneg napravio je pometnju u Srbiji. Putevi su paralisani zbog visine snežnog pokrivača a saobraćaj otežavaju grane koje su popadale na kolovoz.

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Osim velike količine padavina problem je i nestanak struje u mnogim mestima, zbog čega je u tri opštine, Nova Varoš, Arilje, Ivanjica i Medveđa proglašena vanredna situacija.

Na čitavoj teritoriji opštine Nova Varoš proglašena je vanredna situacija zbog snega koji pada skoro 24 sata i izaziva ogromne probleme.

Kako je naveo predsednik opštine Branko Bjelić, više od 80 odsto teritorije je trenutno bez struje.

-A sam grad je trenutno bez vode. Uspeli smo jutros rano da osposobimo dalekovod koji ide prema Šaponjića vrelu tako da će donji deo grada vodu dobiti u naredna dva, tri sata, rekao je Bjelić.

U ivanjičkom kraju putevi su paralisani, meštani se terenskim vozilima probijaju do kuća. Planina Mučanj je okovana snegom, a grane su pod teretom pale i otežavaju saobraćaj.

Kako je predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović izjavio, na višim predelima palo je preko 20 centimetara snega, zbog čega je i proglašena vanredna situacija.

-Usled težine snežnih padavina došlo je do lomljenja drveća i grana koje su oštetile dalekovode, pa su bez električne energije ostala brojna naselja, među kojima su Kušići, Brezova, Osonica, Lisa, Bratljevo, Butkovo i Opaljenik - izjavio je on za Tanjug.

Ekipe "Elektrodistribucije" nalaze se na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, dok su za čišćenje snega angažovani svi raspoloživi subjekti sa mehanizacijom.

1.500 MEŠTANA BEZ STRUJE U ARILjU

Zbog obilnog snega koji je u poslednja 24 sata padao na teritoriji Arilja, na delu opštine proglašena je vanredna situacija, rekao je predsednik opštine Predrag Maslar.

-Najteže je u selima Dobrače, Bjeluša Brekovo, Visoka, Radoševo i Kruščica gde je preko 1.500 meštana bez struje. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji štete nastale padanjem drveća i oštećenjem dalekovoda, rekao Maslar.

On je dodao da je u poslepodnevnim satima zasedao je Štab za vanredne situacija gde je i doneta odluka o uvođenju vanredne situacije u delu teritorije opštine.

BEZ STRUJE 90 ODSTO U MEDVEĐI

Opština Medveđa uvela je vanrednu situaciju zbog snega koji je doneo velike probleme, rekao je za RTS Rade Perović, zamenik predsednika opštine. Zbog vlažnog i teškog snega na elektromreži je na desetine kvarova. Brojne ekipe elektrodistribucije su od jutros na terenu. Uspeli su da osposobe glavni dalekovod od Lebana do Medveđe.

Centar varošice ima struju, ali je bez električne energije 90 odsto sela na teritoriji opštine.Usled težine snežnih padavina došlo je do lomljenja drveća i grana koje su oštetile dalekovode, pa su bez električne energije ostala brojna naselja, među kojima su Kušići, Brezova, Osonica, Lisa, Bratljevo, Butkovo i Opaljenik - izjavio je on za Tanjug.

Ekipe "Elektrodistribucije" nalaze se na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, dok su za čišćenje snega angažovani svi raspoloživi subjekti sa mehanizacijom.

I na Goliji i u Brusu problemi u snabdevanju električnom energijom.

Kako javljaju mediji, bez struje je većina mesta na području opštine Brus jer su zbog velike količine vlažnog i teškog snega oštećeni dalekovodi.

U prekidu i putni pravci ka višim predelima.

Na Goliji i niže na Rudnu je u toku noći četvrtak na petak nestalo struje i telefonskog signala. Visina snežnog pokrivača je 40 centimetara.

Najteža situacija je na magistrali kroz Ibarsku klisuru gde ima velikih odrona kamenja i stabala koja obara težak sneg.

Ekipe putara su na terenu.

I u Prokuplju je napadala velika količina snega.

NA KOPAONIKU MINUS

Kopaonik je i ovog jutra najhladniji, temperatura je četiri stepena ispod nule, a visina snežnog prekrivača 45 centimetara. Duva olujni vetar brzinom 54 kilometra na sat.

Prilaz Kopaoniku iz pravca Brusa je prohodan, ali pod teretom vlažnog snega na putu ima oborenih stabala pa se saobraćaj odvija usporeno i potreban je oprez u vožnji.

Na Zlatiboru je do sada palo oko 29 centimetara snega, a snega ima i na magistralnom putu Užice-Zlatibor, na skretanju ka Čajetini. Sneg je počeo da pada intenzivno sinoć, posle 23 časa. Izvaljeno je mnogo drveća.

Sneg slabijeg inteziteta pada jutros i u nižim delovima kraljevačke opštine, ali se ne zadržava na tlu. U višim predelima snega ima i do 20 centimetara, na Rudnu i Goču.

CRVENO METEO-UPOZORENjE

U južnim i centralnim delovima Srbije na snazi je crveno meteo-upozorenje zbog obilnih padavina, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije zbog snega. Najviša dnevna temperatura biće oko devet stepeni.

Najintenzivnije padavine u prvom delu dana biće u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima zemlje. Popodne će doći do slabljenja padavina.

Suvo vreme zadržaće se samo na severozapadu Vojvodine. Vetar umeren do jak, severni i severozapadni.

Jutarnja temperatura kretaće se od dva do sedam stepeni, dok će najviša dnevna biti od pet stepeni na jugu do 13 stepeni na severu zemlje.

U Beogradu će, takođe, biti hladno i vetrovito, sa kišom i temperaturom do devet stepeni.

Malo toplije vreme očekuje se tokom subote.

RHMZ: U POJEDINIM MESTIMA 60 SANTIMETARA SNEGA

Prema najavama RHMZ u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije biće oblačno i hladno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Očekuje se novih 10 do 20 santimetara snega, lokalno i 30, pa će u višim planinskim predelima ukupno biti i preko 60 santimetara snega.

(sputnikportal.rs)

