DOBRA VEST ZA VOZAČE: Uskoro će svi sa B kategorijom moći da voze i ova vozila, postoji samo jedan uslov
OD 2028. vozači B kategorije moći će da voze kampere do 4,25 t.
Nova pravila su deo revidirane Direktive EU o vozačkim dozvolama, koja je usvojena 2023. godine.
Zemlje članice Evropske unije imaju desetogodišnji rok za implementaciju, a Nemačka je najavila početak primene tek od 2028. Do tada je moguće da se uvedu dodatni uslovi, poput obavezne obuke ili čak dodatnog ispita.
Promene ne utiču na saobraćajna pravila.
Važno je napomenuti da, uprkos novim ograničenjima težine, saobraćajna pravila za kamper kombije ostaju nepromenjena. Ograničenja za vozila težine od 3,5 tone i dalje važe, uključujući zabranu preticanja kamiona i maksimalno ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.
Više mladih vozača u svetu kampera?
ADAC se nada da će ove promene podstaći mlađe generacije da se odluče za putovanje kamperima. Kamperi se sve više prepoznaju kao održiva i besplatna opcija putovanja, što potvrđuje i statistika. Prema podacima „Focus Caravaning“, u 2023. godini registracije novih kampera su porasle za 7 procenata, dok je broj prenosa vlasništva porastao za 8 procenata.
Uprkos tome, pandemijske godine 2020. i 2021. i dalje su rekordne po broju novih registracija.
(Alo)
