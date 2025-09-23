MOĆNE PORUKE U SLAVU HEROJIMA IZ BANJSKE: I u dobru i u zlu, brat za brata je tu (VIDEO)

SUTRA se navršavaju dve godine od tragičnih događaja u Banjskoj na Kosovu i Metohiji gde su svoje živote za odbranu srpskog naroda herojski položili Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković.

U slavu heroja iz Banjske danas su u Novom Sadu i Šapcu osvanule moćne poruke koje pokazuju da plemenita žrtva Stefana, Bojana i Igora nije niti će ikada biti zaboravljena.

Uz snažnu poruku “I u dobru i u zlu, brat za brata je tu”, bakljadu i srpsku trobojku Šabac je odao poštu srpskim borcima, a na mostu u Novom Sadu poruka “Starina mila tamo me zove, tu moram jednom oružan poći” sa slikama onih koji su 24. septembra u Banjskoj položili ono najvrednije, svoje živote.