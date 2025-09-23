MOĆNE PORUKE U SLAVU HEROJIMA IZ BANJSKE: I u dobru i u zlu, brat za brata je tu (VIDEO)
SUTRA se navršavaju dve godine od tragičnih događaja u Banjskoj na Kosovu i Metohiji gde su svoje živote za odbranu srpskog naroda herojski položili Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović i Igor Milenković.
U slavu heroja iz Banjske danas su u Novom Sadu i Šapcu osvanule moćne poruke koje pokazuju da plemenita žrtva Stefana, Bojana i Igora nije niti će ikada biti zaboravljena.
Uz snažnu poruku “I u dobru i u zlu, brat za brata je tu”, bakljadu i srpsku trobojku Šabac je odao poštu srpskim borcima, a na mostu u Novom Sadu poruka “Starina mila tamo me zove, tu moram jednom oružan poći” sa slikama onih koji su 24. septembra u Banjskoj položili ono najvrednije, svoje živote.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
