"SLAVA SRPSKOM NARODU, U ITALIJI, U SRBIJI BILO GDE NA SVETU" Mateo Salvini pozdravio je u posebnoj video poruci srpski narod (VIDEO)
POTPREDSEDNIK Vlade Italije i predsednik partije Liga Mateo Salvini pozdravio je u posebnoj video poruci srpski narod.
Salvini, koji je veliki prijatelj Srbije i koji visoko ceni nezavisnu i slobodarsku politiku, koju u Srbiji vodi predsednik Aleksandar Vučić, nakon skupa koji je za vikend održan u Pontidi, u obraćanju je poručio:
Inače, za vikend je u Pontidi u Italiji, Salvinijeva stranka Liga održala godišnji skup, a na kom su učestvovali i Majk Džonson, predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa SAD, Marin Le Pen i Žordan Bardela, kao i evropski poslanici iz poslaničke grupe Patriote za Evropu i mnogi drugi.
