PAVKOV NA FRUŠKOJ GORI: Aktivnostima na tri lokacije zajedno sa mladima započela veliku nacionalnu ekološku kampanju (FOTO)

MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je u Nacionalnom parku „Fruška gora“ zajedno sa velikim brojem mladih, kao i zaposlenih u ovom nacionalnom parku, različitim aktivnostima na tri lokacije započela nacionalnu ekološku kampanju za mlade koja se realizuje pod sloganom „Priroda nema alternativu. Zato, deluj i ti!“

Foto: Novosti

Na lokacijama Ravne, Neradin i trim staza na Iriškom vencu, mladi su udružili snage i zajedno sa ministarkom farbali su mobilijar, uređivali staništa zaštićenih vrsta i trim stazu.

- Hvala svima što ste se odazvali na prvu akciju u sklopu velike nacionalne ekološke kampanje, kojoj je cilj da okupi mlade u konkretnim akcijama za zaštitu životne sredine. Ponosna sam što ste se okupili u ovolikom broju i što vidim dobru energiju, atmosferu i volju da učestvujete. Tome smo i težili, da što više uključimo mlade i da konkretnim aktivnostima zajedno doprinesemo zaštiti životne sredine.

Foto: Novosti

Danas smo pripremali mobilijar za zimske uslove i uređivali trim stazu za posetioce. Radili smo i na održavanju staništa ugrožene vrste tekunice, koja je jako važna za biodiverzitet Fruške gore, kako bismo je sačuvali za budućnost. Ovakve akcije su ujedno i dobar način da mladi sami, kroz neposrednu interakciju s prirodom, razumeju važnost zaštite prirode i životne sredine, jer je naš zadatak da je sačuvamo za buduće generacije - rekla je Pavkov.

Foto: Novosti

Pavkov je dodala da će u narednom periodu aktivnosti u sklopu nacionalne ekološke kampanje za mlade biti održane na više lokacija širom Srbije.

- Narednih dana imaćemo još osam lokacija na teritoriji Srbije na kojima ćemo raditi zajedno sa mladima. Sledeća aktivnost je planirana na jugozapadu Srbije.

Pozivam vas sve da pratite zvanični sajt kampanje www.delujzaprirodu.rs i instagram nalog @delujzaprirodu.rs, kako biste bili u toku sa daljim planovima i kako biste mogli da se prijavite za učešće. Nadam se da ćemo se u i narednom akcijama odziv mladih biti veliki.

Želim da pošaljem poruku da je neophodno da prirodna dobra koristimo na održiv način i da delujemo zajedno da bismo ih sačuvali i u njima uživali i u budućnosti - rekla je Pavkov.