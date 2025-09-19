Društvo

KOLAPS NA GRANICI: Kamioni čekaju satima na izlazu iz Srbije, evo kakvo je stanje za putnička vozila

В.Н.

19. 09. 2025. u 18:16

ZADRŽAVANjA za teretna vozila ima samo na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

КОЛАПС НА ГРАНИЦИ: Камиони чекају сатима на излазу из Србије, ево какво је стање за путничка возила

Foto M. Anđela

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja za putnička vozila ima samo na Gostunu, na ulazu u Srbiju, 40 minuta. 

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

