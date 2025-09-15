ISPLATIĆE VAM SE AKO PRE GREJNE SEZONE OČISTITE RADIJATORE: Trebaće vam svega nekoliko trenutaka

IAKO je grejna sezona još uvek pomalo daleko, ne morate sve ostavljati za poslednji trenutak. Takođe je korisno očistiti radijator dok je vreme još prijatno.

Foto: Unsplash

Kako stižu prva svežija jesenja jutra, sve više ljudi počinje da računa kada će početi grejna sezona i koje ih troškove očekuju u narednim mesecima. Stambene zgrade i sistemi daljinskog grejanja obično počinju sa radom kada prosečna temperatura padne ispod 12 stepeni Celzijusa tri dana zaredom, ili kada vremenska prognoza pokaže dugotrajnije zahlađenje.

Prljavi radijator troši više struje, opasan po zdravlje

Provera radijatora pre početka grejne sezone nije samo preporuka, već i neophodnost. Pored toga, vredi ih očistiti već sada. Tokom letnjih meseci, sistem grejanja miruje, a za to vreme mogu da se razviju brojni problemi koje primetimo tek kada nam zatreba toplota. U radijatorima se mogu stvoriti mehurići vazduha, ventili se mogu zalepiti, u cevima se mogu nataložiti naslage, a unutar radijatora nakupiti prašina. Ove pojave ne samo da smanjuju efikasnost grejanja, već mogu predstavljati i zdravstveni rizik, posebno za osobe koje boluju od alergija i respiratornih oboljenja.

Kada proveravate radijator, vredi obratiti pažnju na to da li se zagreva ravnomerno. Ako je gornji deo vruć, a donji hladan, to ne mora nužno da bude problem, jer topao vazduh prirodno ide nagore. Međutim, ako ceo radijator ostane hladan ili se greje samo delimično, to može ukazivati na prisustvo vazdušnog mehura. U tom slučaju, potrebno je odžračiti radijator, što se može uraditi i kod kuće pomoću posebnog ključa. Ako je ventil zaglavljen, možete pokušati da ga ponovo pokrenete laganim kuckanjem, ali ukoliko to ne pomogne, najbolje je pozvati majstora. Zamena ventila koji kaplju ili propuštaju takođe je veoma važna i poželjno je obaviti je pre početka grejne sezone.

Umanjuje prenos toplote do 30%

Čišćenje radijatora je takođe od ključne važnosti, i to ne samo iz estetskih razloga. Nakupljanje prašine, dlačica i druge prljavštine značajno smanjuje efikasnost sistema grejanja. Čak i tanak sloj prašine može umanjiti prenos toplote i do 30 procenata, što dovodi do većih troškova grejanja.

Osim toga, zagrejana prašina pretvara se u čestice koje se šire vazduhom i mogu iritirati disajne puteve, izazvati kašalj, zapušen nos ili svrab očiju. Prašina može sadržati i bakterije i alergene, pa čišćenje radijatora ima direktan uticaj na kvalitet vazduha u vašem domu i na zdravlje ukućana.

Metode čišćenja radijatora

Temeljno čišćenje radijatora može se obaviti za kratko vreme ukoliko izaberete pravi metod. Vredi to uraditi pre početka sezone. Pod treba zaštititi starim novinama ili peškirom. Rešetka na vrhu radijatora, ako postoji, može se skinuti otkačivanjem ili odvijanjem šrafcigerom.

Za uklanjanje prašine između unutrašnjih rebara možete koristiti četku za radijatore sa dugom drškom, usisivač sa nastavkom za uske proreze ili čak fen za kosu kako biste izduvali prašinu iz unutrašnjih delova. Većina ljudi se kune u ovu poslednju metodu. Spoljašnju površinu obrišite blago vlažnom mikrofiber krpom, vodeći računa da ne koristite previše vode. U slučaju tvrdokorne prljavštine može se upotrebiti blagi rastvor deterdženta, a zatim radijator obavezno obrisati na suvo kako bi se sprečilo stvaranje rđe.

