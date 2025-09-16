ZA NADARENE 385 MILIONA DINARA: Ministarstvo prosvete novčano pomaže talentovane đake i studente

MINISTARSTVO prosvete je u prošloj školskoj godini izdvojilo 385 miliona dinara za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata. Novčanu podršku od 24.000 dinara mesečno dobilo je 1.000 studenata osnovnih i master studija, 300 učenika je dobijalo po 15.000 dinara, a po 30.000 dinara svakog meseca studenti doktorskih studija. U posednjih pet godina dodeljeno je 6.500 stipendija.

Foto: Ministarstvo nauke

Za izuzetno talentovane učenike, obrazovni sistem se prilagođava individualnom razvoju. Naime, u našem obrazovnom sistemu postoji Individualni obrazovni plan 3, koji se priprema za pojedinačnog učenika u zavisnosti od njegove nadarenosti i talenata, a ima za cilj da podstiče i podržava posebno nadarene učenike osnovnih i srednjih škola. U prošloj školskoj godini je kroz ovaj program prošlo 1.735 osnovaca i 415 učenika srednjih škola.

U više od 100 gimnazija i srednjih škola u Srbiji postoje specijalizovana odeljenja u kojima se po posebnim programima obrazuju učenici nadareni za matematiku, fiziku, hemiju, biologiju, filološke nauke, istoriju, geografiju, scenske i audiovizualne umetnosti, računarstvo i informatiku, sport, kao i bilingvalna odeljenja, gde đaci nastavu slušaju na srpskom i još jednom stranom jeziku. Među njima su i specijalizovane gimnazije Matematička, Filološka i Sportska gimanzija u Beogradu, kao i Karlovačka gimnazija u Sremskim Karlovcima i Škola za muzičke talente u Ćupriji.

MEĐUNARODNA TAKMIČENjA Kada su u pitanju međunarodna takmičenja koja se organizuju za srednjoškolce, Ministarstvo prosvete uvažava mišljenje stručnih društava (Društvo matematičara Srbije, Srpsko hemijsko društvo i dr.) koja sagledavaju masovnost i relevantnost mnogobrojnih takmičenja koja se organizuju u svetu i daju preporuku koja bi trebalo biti uvrštena u Kalendar smotri i takmičenja. Ministarstvo prosvete u prošloj školskoj godini finansiralo je učešće učenika na međunarodnim takmičenjima u Grčkoj, Australiji, Italiji, Boliviji, Francuskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na Tajlandu, Indiji...Sa ovih takmičenja naši učenici su se vratili sa mnogobrojnim medaljama

Ministarstvo prosvete takođe obezbeđuje besplatne udžbenike za talentovane učenike osnovnih škola i finansira boravak u naučno-obrazovnim centrima. Takmičenja se održavaju na pet nivoa u skladu sa kalendarom, koje objavljuje Ministarstvo prosvete za svaku školsku godinu. Pored izdvajanja novca za učešća učenika na međunarodnim takmičenjima, finansira se i organizacija opštinskih, okružnih i republičkih nadmetanja. Za ove namene se opredeli godišnje oko 39,5 miliona dinara.

U skladu sa svojim mogućnostima nagrađuju se talentovani učenici koji postižu rezultate na takmičenjima. Učenici koji su postigli izuzetne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima dobili su po 60.000 dinara i besplatni boravak u Tršiću. Pored ovog nagrađivanja, i Fond za mlade talente Ministarstva nauke ima posebni program, kroz koji novčano nagrađuje učenike koji imaju izuzetna postignuća na takmičenjima.