Svet

OSVANULA NAVODNA FOTOGRAFIJA UHAPŠENOG MADURA: Uhvatila ga jedinica odgovorna za smrt velikog neprijatelja Amerike (FOTO)

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 12:05

DRUŠTVENE mreže preplavila je navodna fotografija na kojoj se nalazi predsednik Venecuele Nikolas Maduro kog sa lisicama na rukama vode pripadnici specijalnih snaga.

ОСВАНУЛА НАВОДНА ФОТОГРАФИЈА УХАПШЕНОГ МАДУРА: Ухватила га јединица одговорна за смрт великог непријатеља Америке (ФОТО)

Novosti

Kao što se može videti na fotografiji, predsednik Venecuele okružen je vojnicima, i ide sa rukama iza leđa, a u pozadini se vidi vojna letelica.

Za sada je nemoguće proveriti da li je fotografija autentična.

Kako već prenose tamošnji mediji, Madura je uhapsio Delta odred.

Elitna američka jedinica Delta odgovorna je i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Nikolas Maduro je uhvaćen u noći između petka i subote, ali još uvek nije poznato gde se trenutno nalazi. Donald Tramp se akcijom upada u Karakas pohvalio na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da "Vlada Venecuele ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores".

- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji.

Opširnije o situaciji u Venecueli pratite u BLOGU UŽIVO.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: Cilj napada bila Putinova rezidencija - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
Svet

0 0

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona

VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.

02. 01. 2026. u 13:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MI SMO DECA OBILIĆA, NE KOPILAD GRUHONJIĆA Objavljena antiblokaderska himna o pobedi pravoslavlja nad Piculinim slinama (VIDEO)

"MI SMO DECA OBILIĆA, NE KOPILAD GRUHONjIĆA" Objavljena antiblokaderska himna o pobedi pravoslavlja nad "Piculinim slinama" (VIDEO)