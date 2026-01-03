OSVANULA NAVODNA FOTOGRAFIJA UHAPŠENOG MADURA: Uhvatila ga jedinica odgovorna za smrt velikog neprijatelja Amerike (FOTO)

DRUŠTVENE mreže preplavila je navodna fotografija na kojoj se nalazi predsednik Venecuele Nikolas Maduro kog sa lisicama na rukama vode pripadnici specijalnih snaga.

Novosti

Kao što se može videti na fotografiji, predsednik Venecuele okružen je vojnicima, i ide sa rukama iza leđa, a u pozadini se vidi vojna letelica.

Za sada je nemoguće proveriti da li je fotografija autentična.

Kako već prenose tamošnji mediji, Madura je uhapsio Delta odred.

Elitna američka jedinica Delta odgovorna je i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro capturado. pic.twitter.com/d8RjDNC3zm — SheIby (@TommyShelby_30) January 3, 2026

Nikolas Maduro je uhvaćen u noći između petka i subote, ali još uvek nije poznato gde se trenutno nalazi. Donald Tramp se akcijom upada u Karakas pohvalio na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da "Vlada Venecuele ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores".

- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji.

Opširnije o situaciji u Venecueli pratite u BLOGU UŽIVO.

