OSVANULA NAVODNA FOTOGRAFIJA UHAPŠENOG MADURA: Uhvatila ga jedinica odgovorna za smrt velikog neprijatelja Amerike (FOTO)
DRUŠTVENE mreže preplavila je navodna fotografija na kojoj se nalazi predsednik Venecuele Nikolas Maduro kog sa lisicama na rukama vode pripadnici specijalnih snaga.
Kao što se može videti na fotografiji, predsednik Venecuele okružen je vojnicima, i ide sa rukama iza leđa, a u pozadini se vidi vojna letelica.
Za sada je nemoguće proveriti da li je fotografija autentična.
Kako već prenose tamošnji mediji, Madura je uhapsio Delta odred.
Elitna američka jedinica Delta odgovorna je i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.
Nikolas Maduro je uhvaćen u noći između petka i subote, ali još uvek nije poznato gde se trenutno nalazi. Donald Tramp se akcijom upada u Karakas pohvalio na svojoj društvenoj mreži Truth social.
Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da "Vlada Venecuele ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores".
- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji.
Opširnije o situaciji u Venecueli pratite u BLOGU UŽIVO.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
SEN TROPE PUN UOČI SAHRANE BRIŽIT BARDO: U hotelima više nema mesta
03. 01. 2026. u 12:50
"NEMA PANIKE" Kabeljo: Iza svih nas stoji narod, oni znaju šta treba da urade (VIDEO)
03. 01. 2026. u 12:37
VENECUELA TONE U HAOS: Poznato ko je uhapsio Madura, cure prvi detalji (FOTO/VIDEO)
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje.
03. 01. 2026. u 07:45 >> 12:25
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)