ZATRESLO SE TLO U SRBIJI: Zemljotres pogodio ovaj grad

ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen po Rihterovoj skoli rano jutros pogodio je Žagubicu, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.

Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 5 časova i 29 minuta, a na dubini od 6 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

