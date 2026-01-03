Društvo

ZATRESLO SE TLO U SRBIJI: Zemljotres pogodio ovaj grad

K. Despotović

03. 01. 2026. u 07:54

ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen po Rihterovoj skoli rano jutros pogodio je Žagubicu, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.

ЗАТРЕСЛО СЕ ТЛО У СРБИЈИ: Земљотрес погодио овај град

Foto: Novosti

Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 5 časova i 29 minuta, a na dubini od 6 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

BONUS VIDEO:

Božićno seoce ispred Skupštine Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAKON TRI DECENIJE: Ceca ponovo nosi PRSTEN kojim ju je Arkan verio - vredi milione (FOTO)

NAKON TRI DECENIJE: Ceca ponovo nosi PRSTEN kojim ju je Arkan verio - vredi milione (FOTO)