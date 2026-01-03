ZATRESLO SE TLO U SRBIJI: Zemljotres pogodio ovaj grad
ZEMLjOTRES jačine 2.1 stepen po Rihterovoj skoli rano jutros pogodio je Žagubicu, saopštili su iz Republičkog seizmološkog zavoda.
Kako se može videti na sajtu RSZ, potres je zabeležen u 5 časova i 29 minuta, a na dubini od 6 kilometara.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
BONUS VIDEO:
Božićno seoce ispred Skupštine Srbije
Preporučujemo
ZAŠTO BAJKERI KAČE ŽUTE MARAME NA MOTORE? Ako vidite ovaj signal, odmah stanite (VIDEO)
02. 01. 2026. u 22:28
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)