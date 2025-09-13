Društvo

VUK UJEO DEVOJČICU (5) IZ SRBIJE NA PLAŽI U GRČKOJ: Dete prevezeno u bolnicu na Halkidikiju - Kamere sve zabeležile

В.Н.

13. 09. 2025. u 12:57

NEVEROVATAN slučaj dogodio se juče u blizini Neos Marmarisa, u Grčkoj, kada je vuk ujeo petogodišnju devojčicu iz Srbije, i to nasred plaže.

ВУК УЈЕО ДЕВОЈЧИЦУ (5) ИЗ СРБИЈЕ НА ПЛАЖИ У ГРЧКОЈ: Дете превезено у болницу на Халкидикију - Камере све забележиле

Foto: Profimedia

Na Instagram stranici "nikana.gr" osvanula je vest da je petogodišnju devojčicu ujeo vuk. Iako još uvek nije sigurno da li je zaista on u pitanju, u vestima na grčkim portalima se tako navodi.

- Dok DNK analiza ne potvrdi da se radi o vuku, u vestima na grčkim portalima je dodato da se "verovatno" radi o vuku. Na grčkim portalima je objavljeno da je u pitanju dečak, ali nama su se javili poznanici porodice i rekli da je u pitanju devojčica. Naime, nakon ugriza, porodica je stigla hitno u zdravstveni centar Agios Nikolaos na Sitoniji - napisali su u opisu svoje objave.

Kako su dodali, sa snimka sigurnosnih kamera je potvrđen ugriz.

- Snimci sa sigurnosnih kamera potvrdili su da je petogodišnje dete primilo ugriz verovatno od vuka, ali događaj se još uvek ispituje. Detetu je odmah ukazana prva pomoć, a onda je prebačeno u bolnicu u Poligirosu na Halkidikiju gde su lekari sproveli neophodne postupke za zbrinjavanje rane od napada vuka. Dete je zatim otpušteno iz bolnice - naveli su.

(Informer)

