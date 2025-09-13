VUK UJEO DEVOJČICU (5) IZ SRBIJE NA PLAŽI U GRČKOJ: Dete prevezeno u bolnicu na Halkidikiju - Kamere sve zabeležile
NEVEROVATAN slučaj dogodio se juče u blizini Neos Marmarisa, u Grčkoj, kada je vuk ujeo petogodišnju devojčicu iz Srbije, i to nasred plaže.
Na Instagram stranici "nikana.gr" osvanula je vest da je petogodišnju devojčicu ujeo vuk. Iako još uvek nije sigurno da li je zaista on u pitanju, u vestima na grčkim portalima se tako navodi.
- Dok DNK analiza ne potvrdi da se radi o vuku, u vestima na grčkim portalima je dodato da se "verovatno" radi o vuku. Na grčkim portalima je objavljeno da je u pitanju dečak, ali nama su se javili poznanici porodice i rekli da je u pitanju devojčica. Naime, nakon ugriza, porodica je stigla hitno u zdravstveni centar Agios Nikolaos na Sitoniji - napisali su u opisu svoje objave.
Kako su dodali, sa snimka sigurnosnih kamera je potvrđen ugriz.
- Snimci sa sigurnosnih kamera potvrdili su da je petogodišnje dete primilo ugriz verovatno od vuka, ali događaj se još uvek ispituje. Detetu je odmah ukazana prva pomoć, a onda je prebačeno u bolnicu u Poligirosu na Halkidikiju gde su lekari sproveli neophodne postupke za zbrinjavanje rane od napada vuka. Dete je zatim otpušteno iz bolnice - naveli su.
(Informer)
BONUS VIDEO:
🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚
Preporučujemo
DANAS I DO 31 STEPEN! Vremenska prognoza za subotu, 13. septembar
13. 09. 2025. u 08:00
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)
12. 09. 2025. u 17:27
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)