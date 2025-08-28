ŠTA ZNAČI BITI SRBIN ILI SRPKINJA?

BIO sam klinac, možda 10-ak godina, na TV-u je kao i svako veče išao Dnevnik 2. U našoj kući se to nije propuštalo.

Neko zvoni na vratima. Majka otvara, mlađa žena se predstavlja da je iz Opštine, pita da li može da uradi anketu. Moj otac je retko primao nenajavljene goste, ali to veče je bio nešto raspoložen...

Neiskustvo je izbijalo iz mlade činovnice, mojim roditeljima, oboje su bili lekari i profesori fakulteta, to je bilo donekle zabavno. Sricala je pitanja sa duge liste na koja ni sama nije znala odgovore. Negde sa kraja spiska pročitala je:

"Koje karakteristike prema vama opisuju prosečnog pripadnika srpske nacionalnosti?"

Čudno pitanje nakon uobičajenih "koliko godina imate", "koliko dece", "radni status", "šta vam smeta u gradu"....

Otac se malo zamisli, pogleda je i kaže:

"Violentnost i pluripotentnost".

"Molim", upitala je šokirana ispitivačinca. On joj polako ponovi. I ja kao dete nisam znaš šta to znači, baš kao ni ona. Pomogao joj je, odvajajući slog po slog, da to i zapiše.

Ona čuvena "kad porasteš kašće ti se samo" jes vala istina. Violentnost znači "silovit", "naprasit", "žestok". Pluripotentnost je sposobnost matičnih ćelija da se razvija u više smerova i načina, i da tako postanu bilo koje tkivo u organizmu.

Postoje samo dva naroda u ovim delovima sveta koji vojnu uniformu koriste kao narodnu nošnju. Srbi i Kozaci.

U periodu seoba Srba, kada su odlazili sa juga pod Turcima i naseljavali južne krajeve tadašnje Habzburške monarhije, formirana je i takozvana Vojna Krajina. Sačinjavali su je dobrim delom upravo Srbi koji su dolazili sa juga. U zamenu za čuvanje granica monarhije dobijali su velike slobode. Možda otud i tolika ljubav prema slobodi u svakom Srbinu...

Negde u isto vreme ruski seljaci bežali su sa imanja tadašnje Rusije i surovih uslova feudalizma, mešali se sa Tatarima, i tako su nastali Kozaci. Sklopili su dil sa carskom Rusijom. U zamenu za slobodu, koja je bila velika, svaki muškarac je služio 21 godinu u kozačkim jedinicama, koje su služile carevini.

I naš narod i Kozaci (današnji i ukrajinski i ruski), stasali su na vojnoj službi. U tim uslovima oni siloviti i žestoki su ti koji su bili od koristi. Violentni. Ako se neko pita kako je mala Srbija stala na crtu carevinama i imperijama u 20. veku, odgovor možda leži upravo tu.

Sa druge strane, Balkan je uvek bio čudno tle. Interesi različitih sila ovde su se lomili vekovima, a u takvim uslovima čovek mora da se snalazi. Da se povija, ali nikada ne slomi. Da se prilagodi. Baš kao matične ćelije. Srbi su se vekovima snalazili u najtežim uslovima, i opstajali.

Da. Violentnost i pluriopotentnost su nešto što definiše jednog Srbina ili jednu Srpkinju.