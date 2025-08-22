VOZAČI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Očekuju se velike gužve na putevima tokom vikenda zbog povratka turista sa godišnjeg odmora
JAVNO preduzeće "Putevi Srbije" upozorili su danas vozače da se tokom predstojećeg vikenda očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima zbog povratka turista sa godišnjih odmora.
U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze, navedeno je u saopštenju.
Putevi Srbije navode da najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP).
Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.
