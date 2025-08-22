Društvo

VOZAČI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Očekuju se velike gužve na putevima tokom vikenda zbog povratka turista sa godišnjeg odmora

V.N.

22. 08. 2025. u 15:35

JAVNO preduzeće "Putevi Srbije" upozorili su danas vozače da se tokom predstojećeg vikenda očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima zbog povratka turista sa godišnjih odmora.

Foto D. Milovanović

U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze, navedeno je u saopštenju.

Putevi Srbije navode da najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP).

Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

