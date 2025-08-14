UPOZORENJE RHMZ Topi se asfalt i biće još gore: Ovi gradovi su bili najtopliji u Srbiji u 16h

DANAS u 16 časova najtoplije je bilo u Kikindi, Ćupriji, Nišu i Leskovcu, gde je izmerena temperatura od 36 stepeni Celzijusa, a najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen na temperaturnoj skali, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: D. Milovanović

Trenutna temperatura u Beogradu je 35 stepeni, kao i na Paliću, u Somboru, Zrenjaninu, Novom Sadu, Velikom Gradištu i Kruševcu.

U Srbiji se danas, prema prognozi RHMZ-a, očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni.

Foto printskrin RHMZ

Foto printskrin RHMZ

RHMZ je upozorio na visoke temperature od 11. do 17. avgusta, navodeći da će maksimalne temperature u većini mesta biti od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40.

Crveni meteo alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u Pomoravlju, jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a u ostatku zemlje je narandžasti meteo alarm.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori