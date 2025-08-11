OVA DVA GRADA TRENUTNO NAJTOPLIJA: Izmereno 39 stepeni - toplotni talas prži

U LESKOVCU i Zaječaru danas u 15 časova izmereno je 39 stepeni, pa su tako prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) to trenutno najtopliji gradovi u Srbiji.

Foto: Profimedia

U Negotinu je trenutno 38 stepeni, u Nišu je izmereno 37 stepeni, a u Beogradu 33 stepena.

Na severu zemlje nešto je svežije nego na jugu, pa je tako u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu trenutno 33 stepena.

Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno 24 stepeni.

U južnom, jugoistočnom i istočnom delu zemlje, kao i Pomoravlju, zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, koji označava da je vreme vrlo opasno, dok je u ostatku Srbije na snazi narandžasti, odnosno žuti meteo alarm.

RHMZ je upozorio na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.

- Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina (u domenu jake i ekstremne suše) u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim dnevnim temperaturama - navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

