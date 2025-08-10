SRBIJU ČEKA PAKAO I EKSTREMNE VRUĆINE: Veliko upozorenje evropskih stručnjaka, evo gde će biti najvrelije u Evropi

UBRZANO otopljavanje zahvata južnu, zapadnu i centralnu Evropu, dok se nad kontinentom formira „toplotna kupola“. Očekuje se novi, dugotrajni toplotni talas koji će obuhvatiti veći deo Evrope, sa lokalno ekstremnim avgustovskim temperaturama koje mogu oboriti istorijske rekorde. U narednih deset dana, snažni greben visokog pritiska podići će temperature do 40°C i više u mnogim evropskim zemljama, piše Severe Weather Europe.

Foto: Shutterstock

Prema ranim modelima za avgust, značajan toplotni talas ubrzano se razvija u južnoj polovini Evrope, šireći se ka severu. Nakon kratkog predaha od vrelina, maksimalne dnevne temperature ponovo se vraćaju na 40°C u Francuskoj, centralnom Balkanu i Italiji.

Ekstremna žega dodatno će pogoršati sušu koja već pogađa Pirinejsko poluostrvo, centralnu, južnu i delimično zapadnu Evropu, gde su poslednjih nedelja besneli razorni požari u južnoj Francuskoj, zapadnoj Španiji, Portugalu, Grčkoj i Turskoj.

Toplotna kupola i širenje vrelog vazduha

Snažan toplotni kupol gradi se iznad velikog dela Evrope ove nedelje i ostaće prisutan sve do sredine avgusta. Vremenom će se ekstremne temperature širiti ka severu i istoku, zahvatajući Veliku Britaniju, zemlje Beneluksa, Slovačku, Ukrajinu i Poljsku. Pod ovim sistemom očekuju se potencijalno rekordne temperature.

Dugotrajni talas stabilnog i vrućeg vremena značajno će povećati temperature, dovodeći do vrednosti oko 40°C u Francuskoj, Italiji, centralnom Balkanu, Španiji i Portugalu.

Ekstremne temperature na centralnom Balkanu i Srbiji

U subotu je vrelina naglo pojačana od Mediterana i Pirinejskog poluostrva ka severu, šireći se u Francusku, Italiju i Balkan. Popodnevne temperature dostigle su skoro 40°C u južnoj Francuskoj, Padskoj niziji u severnoj Italiji i Grčkoj. U Španiji je izmereno i do 42°C, a centralni Balkan, uključujući Bosnu, Albaniju, Severnu Makedoniju i Srbiju, takođe je naglo zagrejan, sa temperaturama od 40 do 42°C.

Veći deo Srbije očekuju ekstremne vrućine, naročito u istočnim i južnim oblastima.

Visoki pritisak i suv vazduh, uz suve tople vetrove, omogućiće da temperature u nekim mestima dosegnu i apsolutne rekorde za avgust. Povećan je rizik od požara, kako u primorskim područjima Jadrana, tako i u unutrašnjosti Balkana.

Kako funkcioniše toplotna kupola?

Visoke temperature su se vratile u centralnu Francusku, južnu Nemačku, Alpe, Mađarsku i Slovačku, gde je u samo nekoliko dana došlo do naglog otopljavanja. Žega će se nastaviti pojačavati, a toplotni talas će se širiti dalje ka severu i istoku.

Toplotna kupola deluje kao „poklopac na šerpi“ - zadržava vreli vazduh u svim slojevima atmosfere i sprečava njegovo rashlađivanje. Takvi uslovi ne samo da donose rekordne temperature, već i pogoršavaju zdravstvene rizike, posebno za starije osobe, decu i hronične bolesnike. Radnici na otvorenom, kao što su građevinari i poljoprivrednici, najviše su izloženi opasnosti od toplotnog udara.

Nastavak toplotnog talasa i rekordi u Evropi

Do sredine nedelje, jezgro toplotnog kupola biće iznad Francuske, ali će se širiti ka severnoj i istočnoj Evropi. U narednih pet dana, temperature u ovom delu kontinenta biće i do 10°C više od proseka, a u Francuskoj čak i do 15°C iznad normale za sredinu avgusta.

Period od srede do nedelje doneće najintenzivniju vrućinu u Francuskoj, Nemačkoj, centralnoj Evropi, Poljskoj, baltičkim državama i delovima Skandinavije.

U nizijama će temperature više dana zaredom biti izuzetno visoke, povećavajući rizik od požara i produbljujući sušu.

U Portugalu i Španiji očekuje se 41–44°C, u Italiji, centralnom i južnom Balkanu, uključujući i Srbiju, temperature će biti u rasponu od 38 do 42°C, dok će u zapadnoj Nemačkoj i Beneluksu dostići gornje tridesete ili blizu 40°C.

Meteorološki modeli pokazuju da ovaj toplotni talas može potrajati i duže od naredne nedelje, što znači da će se ekstremno vreme zadržati nad Evropom najmanje do kraja avgusta.

Upozorenje RHMZ-a na visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i tokom naredne sedmice biti veoma toplo sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 °C, lokalno i oko 40 °C, a samo će u ponedeljak i utorak (11-12.08.) na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 °C.