Društvo

PRONAĐENA DEVOJČICA (15) IZ KUČEVA: Oglasila se porodica

В.Н.

10. 08. 2025. u 08:29

DEVOJČICA I. J. (15) iz Kučeva pronađna je živa i zdrava, saopštila je njena sestra.

ПРОНАЂЕНА ДЕВОЈЧИЦА (15) ИЗ КУЧЕВА: Огласила се породица

Foto: Društvene mreže

Za maloletnom I. J. tragalo je od 5. avgusta, a srećne vesti poodelila je njena sestra, uz fotografiju.

"Pronađena je, hvala vam svima, dobri ljudi", napisala je.

Nakon nestanka devojčice, slučaj je odmah prijavljen policiji, piše Informer. 

- Nakon što sam na društvenim mrežama objavila da je nestala, javilo nam se juče mnogo ljudi da ju je videlo tada na tom mestu, ali nemamo nikakvu informaciju i nigde je nema. Sve smo pretražili, išli smo i po kućama, nigde je nema - rekla je njena sestra ranije za Telegraf.



BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju