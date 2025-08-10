PRONAĐENA DEVOJČICA (15) IZ KUČEVA: Oglasila se porodica

DEVOJČICA I. J. (15) iz Kučeva pronađna je živa i zdrava, saopštila je njena sestra.

Foto: Društvene mreže

Za maloletnom I. J. tragalo je od 5. avgusta, a srećne vesti poodelila je njena sestra, uz fotografiju.

"Pronađena je, hvala vam svima, dobri ljudi", napisala je.

Nakon nestanka devojčice, slučaj je odmah prijavljen policiji, piše Informer.

- Nakon što sam na društvenim mrežama objavila da je nestala, javilo nam se juče mnogo ljudi da ju je videlo tada na tom mestu, ali nemamo nikakvu informaciju i nigde je nema. Sve smo pretražili, išli smo i po kućama, nigde je nema - rekla je njena sestra ranije za Telegraf.





