PRONAĐENA DEVOJČICA (15) IZ KUČEVA: Oglasila se porodica
DEVOJČICA I. J. (15) iz Kučeva pronađna je živa i zdrava, saopštila je njena sestra.
Za maloletnom I. J. tragalo je od 5. avgusta, a srećne vesti poodelila je njena sestra, uz fotografiju.
"Pronađena je, hvala vam svima, dobri ljudi", napisala je.
Nakon nestanka devojčice, slučaj je odmah prijavljen policiji, piše Informer.
- Nakon što sam na društvenim mrežama objavila da je nestala, javilo nam se juče mnogo ljudi da ju je videlo tada na tom mestu, ali nemamo nikakvu informaciju i nigde je nema. Sve smo pretražili, išli smo i po kućama, nigde je nema - rekla je njena sestra ranije za Telegraf.
