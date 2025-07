"SPASENO VIŠE OD 10 OSOBA U POŽARIMA" Dačić: Nikada više intervencija nego ove godine

POSLE najtoplijeg dana u Srbiji od početka leta, od danas, pa sve do kraja jula, temperature kretaće se u intervalu od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. Snimci radara i kretanja oblaka ukazuju da će danas u toku dana najviše kiše pasti u 13 časova u centralnoj i istočnoj Srbiji. Sve do 17h oblaci će se povlačiti ka severu, a od 19h neće više biti padavina.