SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- U toku noći u većem delu zemlje pretežno vedro, a samo se pred jutro u Vojvodini i Podrinju očekuje lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

NOVI TOPLOTNI TALAS - SLEDEĆE SEDMICE OD PONEDELjKA DO PETKA (21 - 25.07.) NAJTOPLIJE NA JUGU I ISTOKU SRBIJE

Sutra (20.07.) tokom većeg dela dana pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 32 do 36 °S, ali uz prolaznu nestabilnost - ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije, a u drugom delu dana u ostalim krajevima lokalni pljuskovi i grmljavine.

Naredne sedmice novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od ponedeljka (21.07.) do petka (25.07.), kada se očekuju temperature od 35 do 40 °S. U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se i dalje zadržati toplo (od 31 do 35 °S).

Uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, moguća je u utorak (22.07.) na severu i u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

U petak (25.07.) u severnim, zapadnim i centralnim, a od subote (26.07.) i u ostalim krajevima osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. - stoji na sajtu RHMZ.

