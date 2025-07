NA HORGOŠU ZBOG POJAČANOG SAOBRAĆAJA OTVORENO 6 TERMINALA: Ovi granični prelazi rade produženo

DA bi se Horgoš rasteretio sa Mađarskom je dogovoreno da prelazi rade produženo.

Foto: Novosti

Saobraćaj se u julu na kraju radne nedelje uvek pojačava, dok se u danima vikenda, na glavnim putnim pravcima, broj vozila udvostručuje, pa se vozačima savetuje da na mestima gde su započeti radovi voze oprezno, jer se na tim mestima u satima pojačanog saobraćaja brzo stvaraju kolone i da za putovanje isplaniraju više vremena, navodi se u saopštenju AMSS.

Zbog pojačanog saobraćaja na ulaznom terminalu na graničnom prelazu Horgoš otvoreno je šest terminala, čekanje do 20 minuta.

Čekanje na susednom graničnom prelazu Reske, kako bi se izašlo iz Mađarske, je dodatnih pola sata kako bi se stiglo do terminala na ulazu u Srbiju.

Granični prelaz Bački vinogradi petkom, subotom i nedeljom takođe radi produženo od 7 do 22 časa, dok je prelaz Bajmok vikendom do 8. septembra otvoren od 7 časova do ponoći.

U proteklih 12 sati u Srbiju je ušlo 12.000 putnika u 3.500 putničkih vozila i 40 autobusa.

Tokom dana, prema najavi, temperatura će biti prijatna i očekuju se uglavnom dobri vremenski uslovi što će olakšavati vožnju.

- Međutim, posle nekoliko sati provedenih za volanom umor se kodvozača češće javlja a tada je i opasnost od pada koncetracije veća i zato na put krećite odmorni, ne žurite i češće se odmarajte - savet je vozačima.

Na naplatnim stanicama, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije putnička vozila čekaju do 50 minuta, a teretna do četri sata.

Na graničnom prelazu Preševo zadržavanja na putničkim terminalima (PMV) su 50 minuta, a na Gradini 20 minuta.

Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju 240 minuta, na Sremskoj Rači oko sat vremena.

(RTS)